- Bese Gergő közölte, a neheze még csak most következik, de Istennek ezzel is szándéka van

2024-09-08 13:38:00 CEST

„Nagyon nehéz napokon vagyunk túl, és a neheze még csak most következik. Egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni se igazán tudok, de hiszek abban, hogy az Úristennek mindennel szándéka van” – mondta TikTok-videójában Bese Gergő, a NER melletti kiállásáról ismert katolikus pap, akit pénteken azonnali hatállyal felfüggesztettek, miután kiderült, hogy melegpartikon vett részt, az erről szóló dosszié pedig eljutott az Orbán-kormány legfelsőbb köreig is.

Bese Gergő hozzátette, hisz abban, hogy Isten most is a hóna alá nyúl, és felemeli, vezetni fogja az életét tovább, az ismeretlen felé. „Amit ő már tud, ő már ismer, és bízik bennem, hogy képes vagyok ezt az utat vele végigjárni” – fogalmazott. A plébános közölte, fáj a szíve, mert az elmúlt napok zűrzavara nagyon sok embert megbántással, fájdalommal ért. „Szeretnék őtőlük és mindenkitől bocsánatot kérni, ha bármivel is megbotránkoztattam, vagy bármivel is megbántottam őket” – üzente.

„Tizenegy évig Gergő atyaként vittem mindenkit közelebb az Úristenhez és a boldogságos Szűzanya szeretetéhez. Most Gergőként igyekszem ugyanezt tenni, mert hiszem, hogy minden, ami történt, nem a véletlenek műve, az Istennek ezzel is szándéka van”

– fogalmazott. A plébános a videóban köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt napokban szeretetükről, kiállásukról biztosították őt is szeretteit. Követőit arra kérte, imádkozzanak érte és egymásért.

Mint megírtuk, a dunavecsei plébános szombaton, a 777 portálon megjelent levélben is reagált a történtekre. Többek közt azt írta, a péntek a saját és családja életének egyik legsötétebb napja volt, „nehéz tapasztalat” annak a médiának és annak a politikának a hatalmával szembesülnie, amelyet – fűzhetjük hozzá – eddig ő is használt a Magyar Péter vagy éppen a katolikus egyház elleni kirohanásaiban. „A gyengeségem használják fel egyházam és a közösségem ellen, próbálnak minél nagyobb kárt okozni. Hibát követtem el. Rászedtek, naivságomat kihasználták és elveszítettem a józan ítélőképességem. Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el” – jelentette ki.