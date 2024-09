- Tiborcz Istvánnak abban a szivarszobás, moziteremmel rendelkező ingatlanban van az új lakcíme, ahol Orbán Viktor februárban rejtélyes találkozót tartott

Ingatlan;felújítás;I. kerület;Tiborcz István;

2024-09-10 11:23:00 CEST

Cégbírósági bejegyzés tanúsága szerint Orbán Viktor kormányfő vejének abban az I. kerületi ingatlanban van az új lakóhelye, amit borospincével és moziteremmel újítottak fel az elmúlt években, és ahol év elején Orbán Viktor informális tanácskozást tartott – írja a hvg.hu.

Mint az februárban kiderült, a Tiborcz István által megvásárolt I. kerületi ház valójában még használatbavételi engedélyt sem kapott a nagyszabású felújítás után, amikor Orbán Viktor már tiszteletét tette benne. A Fortuna utcában tartották ugyanis az év elején azt a megbeszélést, amelyen minden bizonnyal Gulyás Gergely műtét miatti átmeneti kiesését és Magyar Péter feltűnését rágták át Rogán Antallal és a Miniszterelnökség többi fiatal felső vezetőjével.

A hvg.hu most azt írja, Tiborcz István augusztus 30-ával jegyeztette be az új címét cégcsoportja, a BDPST Group több tagjánál, köztük a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-nél, amely egyébként áttételesen tulajdonosa is a Fortuna utcai ingatlannak. A felújításról eddig úgy beszéltek, mint a BDPST-csoport beruházásáról, és nem volt szó arról, hogy a család lakóingatlanául szolgálhat majd.

A 342 négyzetméteres lakóházat 2019 májusában vette meg az IBC Real Estate Kft., amelynek Tiborcz a BDPST Ingatlanforgalmazón keresztül a tulajdonosa. Az ár mindössze 370 millió forint volt, és az akkor még fideszes vezetésű önkormányzat rohamtempóban, mindössze egy hét alatt lemondott az elővásárlási jogáról. Ma már jóval nagyobb és ennek megfelelően értékesebb is az ingatlan. Az akkori tervek alapján ugyanis

800 négyzetméteresre bővítették a műemléket, és nemcsak szorosan vett lakóhelyiségeket alakítottak ki benne, hanem szivarszobát, mozitermet, borospincét és bortrezort is.

Az eredmény az IBC mérlegbeszámolójából is látszik: míg 2019-ben nem egész 400 millió forint volt a vállalkozás eszközállománya, addig 2023 végére már majdnem 1,5 milliárd forint, és ebből több mint 1,1 milliárd forint a felújított ingatlan értéke.

Az Orbán család ennél az épületnél is élvezte a parlament fideszes többségének döntését, amellyel 2017. január 1-je óta a vállalatok csökkenthetik a társasági adójuk alapját, ha műemlék épületek felújítására, karbantartására költenek. Márpedig az IBC költött erre. Az éves mérlegbeszámolók szerint 2021 és 2023 között mintegy 600 millió forint volt a beruházás költsége, és ennek alapján nem egész 30 millió forint adókedvezményt könyvelhetett el.

Az nem egyértelmű, hogy Tiborcz István ténylegesen az épületben lakik-e. Elvileg mindenkinek a valós címadatot kell megadnia a Cégbíróságnak, amit az ellenjegyző ügyvédnek ellenőriznie is kell a nyilvántartásból, viszont nincs olyan kötelezettség, hogy ott kell lakni. Tiborcznak eddig egy XII. kerületi ingatlan szolgált a lakcíméül, felesége, Orbán Ráhel lakóhelyeként viszont a mai napig szülei Cinege úti ingatlana szerepel a cégnyilvántartásban.