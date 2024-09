- „Ha Donald Trump úgy akarja lezárni a háborút, hogy ukrán területeket enged át Oroszországnak, az katasztrofális következményekkel járna”

Budapest;Kína;NATO;biztonságpolitikai konferencia;orosz-ukrán háború;

2024-09-13 11:27:00 CEST

Az Egyesült Államok nem hagyja el NATO-t, ha Donald Trumpot megválasztják, ez nonszensz! - szögezte le James Carafano a republikánus think-tank, a Heritage Foundation biztonságpolitikai szakértője az Egyensúly Intézet NATO public diplomacy division támogatásával tartott transzatlanti biztonságpolitikai konferencia, a Budapest Energy and Security Talks nyitónapján.

A Heritage Foundation arról is ismert, hogy az intézethez fűződik a Project 2025 című programtervezet, amely egy lehetséges második Trump-adminisztráció politikai sorvezetőjeként szolgálhat. Trump eddig tagadta, hogy ismerné ennek a tartalmát. Carafano szerint ez igaz, hiszen ők már vesztes választás másnapján elkezdték összeállítani a könyvet, ami immáron másfél éve nyilvánosan is elérhető. Ráadásul a Project 2025-ben egymással ellentétes álláspontok is helyet kaptak. – Miért lenne demokrácia ellenes ha írunk egy könyvet, arról, hogy az elnök választási programját – amelyet az állampolgárok megszavaztak - hogyan ültetnénk át a gyakorlatba? ~ tette fel a kérdést. Donald Trump nem is fogja magára hagyni Ukrajnát. Ez nonszensz – szögezte le James Carafano, aki kérdésre válaszolva elmondta: konzervatív szemmel nézve a magyar politika úttörő volt abban, hogy képes volt közösséget teremteni a konzervatívok között. Ugyanakkor hangsúlyozta, a magyar kormányzat és a republikánusok között vitás pont ironikus módon nem Ukrajna, hanem Kína. Állítása szerint Donald Trump Kínával kapcsolatos ellenérzéseit várhatóan rá jellemzően „brutális őszinteséggel” fogja elmondani, ha úgy alakul.

A konferencián videokapcsolaton keresztül szólalt fel Ian Brzezinski republikánus biztonságpolitikai szakértő, aki államtitkárként az Egyesült Államok védelmi minisztériumában dolgozott George W. Bush elnöksége idején. A szakértő szerint nem kérdés, hogy Ukrajnának kell győzni ebben a konfliktusban. – Ha Oroszországot hagyjuk győzni, annak súlyos, globális hatása lehet. Vlagyimir Putyin a II. világháború utáni korszak békés és prosperitást nyújtó világrendjét akarja felrúgni. Egy olyan világba akar visszavinni, ahol csak a brutális erő számít. Ian Brzezinski szerint ehhez az orosz elnök a nukleáris fegyverekkel való fenyegetést használja fel, ami más globális szereplőket is erre bátoríthat. Úgy vélte, a NATO hitelessége is sérül, ha a nála jóval gyengébb erőt képviselő Oroszországot nem sikerül megállítania. Ami a régiónkat illeti: teljesen egyértelmű – és ennek Vlagyimir Putyin már korábban is jelét adta –, hogy a nukleáris fenyegetéssel Közép-Európa uralására is törekszik és megbontaná a NATO egységét. – Ha Donald Trump úgy akarja lezárni a háborút, hogy ukrán területeket enged át Oroszországnak, az katasztrofális következményekkel járna, recept lenne egy következő háborúra - fogalmazott Ian Brzezinski.