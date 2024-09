- Manfred Weber szerint is el kellene halasztani Orbán Viktor szerdai EP-vitáját

Európai Parlament;árvízvédelem;Európai Néppárt;Manfred Weber;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-16 11:09:00 CEST

Egy olyan válság idején, mint a jelenlegi árvízhelyzet, a rászorulók megsegítésére kell összpontosítani – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője az X-en. Épp ezért – derül ki a bejegyzéséből – egyetért Magyar Péter pártjával abban, hogy fel kellene ajánlani Orbán Viktor miniszterelnöknek a szerdai strasbourgi vita elhalasztásának lehetőségét.

A tervek szerint Orbán Viktor az Európai Parlament ülésén a soros magyar elnökség programját ismerteti majd. Azonban – mint arról lapunk is beszámolt – a Tisza Párt hivatalos levélben fordult Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez azzal, hogy az árvízi krízishelyzetre tekintettel ajánlja fel Orbán Viktornak a halasztás lehetőségét. Magyar Péter pártja a közleményében úgy fogalmazott: „Álláspontunk szerint egy ilyen fenyegető árvízhelyzetben nincs helye politikai vitának, ezekben a napokban teljes nemzeti összefogásra van szükség.”

Egy korábbi videójában a Tisza Párt elnöke Orbán Viktort is felszólította, hogy lehetőség szerint ne szerdán legyen a strasbourgi vita, inkább maradjon itthon és felügyelje az árvíz elleni védekezést. Ugyanitt elmondta azt is, hogy az ellenzéki párt politikusai is megpróbálják áttetetni a hétfőre megvett repjegyüket és ha tehetik, itthon maradnak dolgozni. Ha viszont a miniszterelnök mégis megjelenik Strasbourgban szerdán, akkor ők is mennek, de lehetőség szerint kedden utaznak és nem hétfőn.

Orbán Viktor egyébként finoman szólva nem rajong Manfred Weberért azóta sem, hogy a Fidesz 2021-ben szakított az Európai Néppárttal. – Manfred Webernek belzebúbi szerepe van az európai politika elrontásában – mondta róla a Magyar Péter vezette Tisza Párt és az Európai Néppárt közeledése idején.