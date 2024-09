- Újra ingyen lehet bemenni az Operaház aulájába

sztrájk;Magyar Állami Operaház;belépőjegy;

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy szeptember 10-e óta már nem lehetett csak úgy besétálni a budapesti Operaház, azaz az Andrássy úti Ybl palota aulájába a turistáknak, hogy megnézzék a legendás előcsarnokot és a lépcsőket. Ugyanis – mint azt a hvg.hu egy olvasója észrevette – ezért már 2000 forintos belépődíjat kellett fizetni. Most azonban a portál idegenvezetői körökből úgy értesült, röviddel ezután vissza is vonták az intézkedést.

A hvg.hu ezzel kapcsolatos megkeresésére az intézmény közölte, a pár napos tesztüzem a hétvégén befejeződött.

„A tapasztalatok alapján a végleges látogatási rendet várhatóan néhány héten belül alakítja ki a Magyar Állami Operaház, addig az aula napközben ismét díjmentesen látogatható”

– tudatta az intézmény.

Korábbi levelében az operaház már jelezte, hogy néhány napos próbaprojektként vezette be a kétezer forintos „sétálójegyet” a földszinti közönségforgalmi terek látogatására. Ezt a jegypénztárakban lehetett megváltani, és az árát a megváltást követő 72 órában beszámították operaházi előadások, csoportos vezetett épülettúrák jegyvásárlása esetén.

A korábbi közlés szerint az új jegy bevezetését a Magyar Állami Operaházban 2024 tavaszán elfogadott sztrájkmegállapodás hatására megnövekedett működési költségek forrásainak előteremtése tette szükségessé.

Ezek szerint tehát most az eredmények kiértékelése jön, utána döntenek arról, hogy marad-e végleges az „aulabelépő”, és ha igen, akkor milyen konstrukcióban.

A Magyar Állami Operaházban március 19-én kezdődött részleges sztrájk a dolgozók alacsony fizetése és túlhajszoltsága miatt. Öt napon át szüntették be a munkát az Opera egyes tárai, így téve lehetetlenné az előadások megfelelő megtartását.