- Nincsenek jó véleménnyel Várhelyi Olivérről az állatvédők

Európai Bizottság;állatvédelem;Várhelyi Olivér;

2024-09-18 07:30:00 CEST

Több, állatvédelemmel foglalkozó aktivista is kétségét fejezte ki, hogy Várhelyi Olivér magyar biztos a következő öt évben az egészségüggyel és az állatjólléttel foglalkozna - derül ki a Politico cikkéből.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Ursula von der Leyen kedden bemutatta a következő Európai Bizottság összetételét, amelyről majd az Európai Parlament mondja ki a végső szót. A képviselők minden jelöltet meghallgatnak és értékelnek, mielőtt döntenének a teljes grémium jóváhagyásáról. Többségi döntéssel akár meg is buktathatják a nekik nem tetsző jelölteket, ami elhúzhatja a Bizottság november 1-jére tervezett hivatalba lépésének folyamatát. Az EP-ben kínos meghallgatás vár a magyar jelöltre is, akinek a megerősítése korántsem garantált.

A cikk szerint Várhelyi Olivér ellentmondásos személyiség, aki korábban a szomszédsági és bővítési portfólióért felelt. Munkája során több kritika érte, ahogyan az egyes tagjelölt államok jogállamisági és demokráciával kapcsolatos aggályait kezelte, de érte kritika durva vezetési stílusa miatt is.

Kétségeik mellett az állatvédelemmel foglalkozó európai parlamenti képviselők és a civilek örömüket fejezték ki, amiért az Európai Bizottság elnöke meghallgatta kérésüket és külön biztost nevezett ki erre a posztra. Ugyanakkor Von der Leyen Várhelyinek küldött megbízólevele csak homályosan utal az állatjóléti szabályok korszerűsítésére. „Készen állunk, bárki legyen is a jelölt” - mondta Joe Moran, a Négy Mancs brüsszeli irodájának igazgatója.

Az Eurogroup for Animals politikai ügyekért felelős vezetője ugyancsak örül, hogy az Európai Bizottságban létrehoztak egy, az állatvédelemmel foglalkozó portfóliót, de annak már kevésbé, hogy azt Várhelyi Olivér kapná meg. Stephanie Ghislain hozzátette, az ideális biztosnak valamifajta tapasztalattal kellene rendelkeznie az állatjóléti kérdésekben, s „szívvel-lélekkel kell az állatokhoz hozzáállnia. Arra a kérdésre, hogy jelölésével az Európai Bizottság lényegében beintett az Orbán-kormánynak, azt mondta, aggódnak emiatt, de nagyon fontos, mi történik a meghallgatáson.

Az EU az állatokért kampány koordinátora - aki több mint 300 ezer aláírást gyűjtött össze az állatjóléti biztosi poszt - létrehozását követelve - azt mondta, nem tudják, mi Várhelyi Olivér véleménye az állatvédelemről. Adolfo Sansolini jelezte, számára a leendő jelölt nem tűnik kompetens személynek, márpedig ennek alapkövetelménynek kellene lennie. Ennek ellenére optimista, mivel az állatjóléti kérdések eddig sokadlagosak voltak az Európai Bizottság munkájában, s sokszor egy adott biztos jóindulatán múlt, hogy mennyit foglalkozik a területtel. Éppen ezért történelmi fordulópontként értékelte a fejleményeket, függetlenül attól, ki a jelölt.