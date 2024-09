- Király-kalap, vörös csillag: bemutatott a divat a diktatúrának

kutatás;Kádár-korszak;Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;Király Tamás;divatipar;

2024-09-22 08:18:00 CEST

Divat és politika összefügg, még ha nem is közvetlen módon – derül ki Muskovics Gyula kutatásaiból, a kurátor ugyanis az elmúlt években feltérképezte, hogy a kelet-európai régióban a rendszerváltások időszakában milyen jelentős divatesemények voltak. Mindez a MOME dizájnelmélet-képzésén írt szakdolgozatával kezdődött 2013-ban, melyben a kelet-európai queer művészeti gyakorlatokkal foglalkozott. Ezt követően kereste meg a budapesti tranzit.hu Kortárs Művészeti Egyesület vezetője, Hegyi Dóra, hogy lenne-e kedve felkutatni náluk az akkoriban elhunyt divattervező, Király Tamás életművét felkutatni.

– Huszonnégy éves friss diplomásként nagyon örültem a felkérésnek, ez lett életem első komolyabb munkája – mondta a művészeti író, aki Soós Andi kurátort is bevonta a kutatásba. Rengeteg interjút készítettek, mivel akkoriban Királyról kevés hozzáférhető anyag volt itthon. – Sokan kérdezték is tőlem, hogy miért nem lett Király Tamás világhírű, ha a nyolcvanas években fontosabb nyugati újságok is már a divat pápájának, a kelet-európai Jean-Paul Gaultier-nek nevezték?