Kik a "Kádár birkái", és kik nem?

Szokása szerint izgalmas és aktuális témával jött most is elő, szokása szerint okosan, felkészülten érvel, s szokása szerint jelentős kérdésekben csúsztat és téved is. A Népszava is megjelentette Pogátsa Zoltánnak az Új Egyenlőség számára készített írását Nem vagyunk Kádár birkái címmel.