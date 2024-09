- Orbán Viktor: Túljutottunk a felén, vágjuk a centit, még öt nehéz napot kell kibírnunk

árvíz;Orbán Viktor;árvízi védekezés;Operatív Törzs;árvízi készültség;

2024-09-21 07:47:00 CEST

A védekezés kilencedik napjánál tartunk. Most már úgy vagyunk, mint a katonaságnál, túljutottunk a felén, vágjuk a centit – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs szombat reggeli tájékoztatóján. A kormányfő hozzátette, vannak remények, hogy talán hamarabb levonul az ár, de ha úgy számolunk, ahogy eddig, kimondhatjuk: még öt nehéz napot kell kibírnunk ahhoz, hogy az ország fellélegezhessen.

Orbán Viktor elmondta, az árvízi védekezés a tegnapi napon 755 kilométeren zajlott, ami már csak egy kilométerrel több, mint a megelőző napon. Ez jól jelzi, hogy átfordultunk, túljutottunk a közepén. „Az első kis győzelmünket már learattuk, mert a Szigetközben nagyjából egy métert apadt a víz” – itt a miniszterelnök szerint túl vagyunk a nehezén. Nagybajcson, Komáromban és Esztergomban volt tetőzés, ebben a pillanatban éppen Vácon van a legmagasabb vízállás, ez megérkezik hamarosan Budapestre.

A kormányfő kiemelte, már biztosan meg lehet mondani, mennyivel lesz egyes helyszíneken az idei árhullám a valaha mért legmagasabb alatt: a Lajtán, Mosonmagyaróvárnál 29 centivel, Nagybajcsnál a Dunán 50 centivel, Komáromnál 55 centivel maradtunk a 2013-as szint alatt. Budapesten úgy néz ki, hogy 59 centivel leszünk alatta. A vízügy helyzetértékelése szerint tehát olyan kihívással állunk szembe, melyet ismerünk, olyan vízszintet kell elhárítani, amit korábban már elhárítottunk – tette hozzá, és megjegyezte, a rakpart felszabadulása a jövő hét elején várható, 1-2 nappal előbb a korábban becsültnél.

Orbán Viktor közölte, az árvízi védekezésben részt vevők száma is változott, a vízügyből a pénteki 1515 emberhez képest további 170 főt mozgósítottak, de az 1469 katonából már csak 900 főre van szükség. Készenlétbe helyeztek a déli szakaszon katonai egységeket.

„Nem hisszük, hogy szükség lesz rájuk, de ki sem zárhatjuk”

– mondta a miniszterelnök. A polgárőrök száma 317-ről 574 főre nőtt. A kormányfő összegzése szerint pénteken mintegy 805 fővel kevesebben védekeztek, mint csütörtökön.

„Itt vannak az önkéntesek is, most megtudtam, hogy hogyan gyűjtjük össze az önkéntesekre vonatkozó adatokat” – mondta, kiemelve, ezeket a polgármesterek jelentik le. Tegnap 2753 fő dolgozott önkéntesként, most 1286 fő lesz, ez azért elegendő, mert a homokzsákokat megtöltötték, nagy részét kihelyezték, most megfigyelés és járőrözés a feladat.

Az önkormányzati védekezés kiemelt helyszíneinek számát meg kellett növelni. Ez nem jelenti, hogy ezek közvetlen veszélyben lennének, csak kiemelt figyelmet igényelnek. A kormányfő szerint ma 30 600 darabbal több homokzsák van a tegnapinál, összesen 1 millió 893 100 darab.

A miniszterelnök elmondta,

a második kis győzelmet Pilismarótnál gyűjtötték be, ahol megcsúszott a védekezés gerincét adó töltés. Búvárokat kellett bevetni, 16 órás küzdelemmel sikerült ezt a víz alatt megerősíteni.

Vácnál a szennyvízaknák a nagy nyomás hatására feltörtek, de ezt sikerült elfogni, a fertőtlenítési munkálatok pedig megkezdődtek.

Kismarosnál biztosított az éjjel-nappali figyelőszolgálat.

Ercsi is kiemelt helyszín, ott 100 százalékos a készültség, 10400 homokzsákot kihelyeztek.

Kisapostagon is 100 százalékon van a készültségi szint.

Dunaföldváron is megerősítést végeztek, 2500 homokzsákot halmoztak fel.

Pakson ugyancsak 100 százalékos a készültség.

„Ha a jóisten megsegít bennünket, a mai napon túl leszünk a tetőzésen itt Budapesten” – jelentette ki, az érdeklődőket pedig arra kérte, ha nem feltétlenül muszáj ne menjenek ki megnézni a tetőzést, mert ezzel hátráltatják a védekezési munkát. A kormányfő arra számít, délután már a Budapest alatti településekre fordulhat a figyelem. Az operatív törzsön a vezetőktől azt kérte, ne engedjék lankadni a dolgozók, beosztottak figyelmét, hiszen a levonuló árvíz utáni időszakban történik a legtöbb áttörés, baleset, átázás.

„Könnyen előfordulhat, hogy egy-két nap léhaság, lazaság, lustaság tönkreteszi az eddigi eredményes védekezés munkáját”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor a tájékoztatóját követően az újságírói kérdésekre válaszolva elmondta,

az operatív törzs értekezletén beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel. „Jelentem, ő is jó állapotban van, és úgy látom, a budapesti védekezés is jó állapotban van, az együttműködés is rendben van”.

„van egy történelmünk, annak van tapasztalata, ha baj van, csak magunkra számíthatunk. Hogy aztán majd valamikor, valaki, valahonnan, egy Ursula nevű hölgy, valami Európai Unió meg Bizottság küld-e nekünk pénzt vagy segítséget, az olyan, mint a kutya vacsorája. Majd ha láttuk, hisszük.” Megjegyezte, „nem javaslom, hogy valami nyomorult koldus testtartásával kalapozzunk”.

Baján észnél kell lenni, ott szokott nehézség adódni, de szerinte azt is meg fogják oldani. Jövő hét szerda, csütörtökön mondhatjuk, hogy túl vagyunk a nehezén.

2013-ban 20 milliárd körüli összeg volt az összes bekerülési költség, egyelőre jóval ezalatt vagyunk.

minél több az önkéntes, annál jobb, és van egy rendszer, melyen keresztül összegyűjtik a rájuk vonatkozó információkat. Ezt összesítik, az operatív törzs minden reggel ezt a területet is áttekinti. Ő ebből dolgozik, de örül, ha több az önkéntes. „Rosszízű vitákat védekezés idején nem javaslok, összpontosítsunk a munkára” – reagált Magyar Péter pénteki kritikájára.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, továbbra is működik az ingyenesen hívható árvízvonal. A rendőrség is részt vesz a védekezésben: drónokat tudnak bevetni a nehezen bejárható részeknél, de többek közt tizennégy hajó és helikopterek is készenlétben állnak. A vagyonmegóvás érdekében a járőrök sűrűbben, visszatérően jelennek meg azokon a helyeken, ahol a lakók kiköltöztek, vagy szünetel az áramszolgáltatás. A Dunakanyarban a Duna vízhozama másodpercenként most az ötszöröse annak, mint ami tíz nappal ezelőtt volt, a vízművek így is ellen tudnak tartani.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója közölte, egy új feladat fog megjelenni a védekezésben, az ideiglenes védművek visszabontása. Mivel ez nagyon meg fogja terhelni az önkormányzatokat, a lakosság segítségét kérte, hangsúlyozva, itt is lehet önkéntes munkát végezni.