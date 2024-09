- Van, ahol már elkezdődött a lassú apadás, Budapesten is csökken a Duna vízszintje a 830 centiméteres csúcs után

Budapest;árvíz;Duna;árvízvédelmi készültség;

2024-09-21 20:25:00 CEST

A Duna tetőzése szombaton a hajnali órákban érte el Budapestet, 5 órakor 830 centiméteres vízállásnál, ami 61 centiméterrel maradt el a 2013-ban mért legnagyobb vízszinttől. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, vannak remények, hogy talán hamarabb levonul az ár, de ha úgy számolunk, ahogy eddig, kimondhatjuk: még öt nehéz napot kell kibírnunk ahhoz, hogy az ország fellélegezhessen. Karácsony Gergely főpolgármester eközben arra hívta fel a figyelmet, a mai a védekezés eddigi legnehezebb napja. Mindenhol lezárták a csatornazsilipeket, az átemelőtelepeket árvízi üzemmódba állították, elvégezték a szükséges védvonali zárásokat és azok megerősítését.

Lassú apadás 24 órás figyelőszolgálattal

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) szombat délután jelezte, hogy már tapasztalható a lassú apadás Mosonmagyaróvárnál, Komáromnál, Esztergomnál és Budapestnél, azoknál a településeknél, ahol már túljutott az árhullám. E szerint a Lajta vízszintje Mosonmagyaróvárnál már pénteken elérte a tetőző vízszintet 286 centiméterrel; szintén aznap tetőzött a Duna Komáromnál 790 centiméterrel, míg Esztergomnál 752 centiméterrel. Az említett településeken a lassú apadás felügyeletére az Éduvizig és a Kdvizig területére átvezényelt szakemberek 24 órás figyelőszolgálatot látnak el. A kirendelt vízrajzi szakemberek továbbra is állandó vízhozamméréseket végeznek a Lajta szükségtározó, illetve a Mosoni-Duna területén, míg a geodéták a vízállások rögzítésében segédkeznek - közölték. A tér- és vonalvilágítási szakcsoport a Szentendrei-sziget négy helyszínén lát el szolgálatot.

Ami Budapestet illeti, a szombat reggel 5 órai 830 centiméteres tetőzés után este 8 óra körülre már több mint 10 centimétert apadt a Duna, mostanában 817 centiméternél áll.

A homokzsákfalnak nem tesz jót, ha rajta sétálgatnak

Azzal, hogy a tetőzés elhagyta Budapestet, a védekezés fókusza a Duna főváros alatti szakaszára, délre helyeződött át - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az M1-en. Mukics Dániel közölte: több mint hétszázötven kilométeren van árvízi védekezés Magyarországon. Ebben a hétszázötven kilométerben van állami és önkormányzati védvonal, a katasztrófavédelem elsősorban az utóbbin segíti az önkormányzatok védekezési munkáját. Az ideiglenes védművek mindenhol százszázalékos állapotúak. Szombaton még Tolna vármegyében, Bátán volt homokzsákolási munka, de 18 órára ott is százszázalékos a készültség, felkészülten várja minden település az árvizet. Előfordulhatnak olyan jelenségek, amelyek miatt be kell avatkozni, például előfordult, hogy megcsúszott a töltés, de bíznak abban, hogy nem lesz sok hasonló eset.

A szóvivő felhívta a figyelmet a katasztrófaturizmus elkerülésére. Amennyiben a figyelőszolgálatnak azzal kell foglalkoznia, hogy felhívja az emberek figyelmét, ne menjenek fel a gátra, a töltésre, akkor az alapfeladatát nem tudja elvégezni, a gátak állapotát nem tudja nézni, holott ilyenkor az a legfontosabb - emelte ki.

Példaként említette, hogy Budapesten is vannak, akik fürdenek a vízben, létrát visznek be, kenuznak, kajakoznak. Elmondta, hogy pénteken Tahitótfalun két fotós csónakkal beborult a vízbe, az egyik ki tudott úszni, a másik egy fába kapaszkodott, a Pest vármegyei kutató mentőszolgálat munkatársainak kellett kimenteniük.

Azt kérte az emberektől, hogy a médián keresztül kövessék az árvíz elleni védekezést, ne a helyszínről, hiszen a töltésnek, a homokzsákfalnak sem tesz jót, ha rajta sétálgatnak. Hozzátette: ha valaki kutyát szeretne az ártéri erdőben sétáltatni, árvíz után tegye ezt meg, mert a legkisebb szél is ki tudja fordítani a fákat gyökerestől, hiszen a talaj rendkívül átázott, és komoly problémák származhatnak ebből.

A katasztrófavédelem munkatársai is figyelőszolgálatot látnak el, a gátakon, töltéseken a vízügyi szakemberek mellett tűzoltók is vannak, hogy ha bármilyen negatív jelenség alakulna ki, akkor a helyszínen azonnal be tudjanak avatkozni. Emellett szombaton még sok logisztikai feladatot kellett ellátni: homokzsákot, homokot kellett bizonyos helyekre szállítani, hiszen az árvízi jelenségek - folyások, csurgások, buzgárok - "elfogása" igényel homokzsákokat - mondta.

Mukics Dániel kitért arra is: ahol elkezdődött az apadás, ott kisebb létszámban, de jelen vannak és állandó figyelőszolgálatot látnak el.

Kérdésre arról is tájékoztatott, hogy jelenleg már egyeztetnek minden olyan szervezettel, amelynek feladata lesz az árvizet követő fertőtlenítésben és a homokzsákok elszállításában, de most még nem ez van a fókuszban.

Csak a gátak bírják ki az extrém terhelést

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombat délután arra hívta fel a figyelmet, hogy az árvíz lassú levonulása során folyamatos extrém terhelést kapnak a gátak, a figyelőszolgálatot ellátó vízügyes kollégák ébersége és szaktudása kiemelten fontos szerepet kap. A Duna Budapest alatti szakaszán Paksnál előreláthatólag vasárnap éjjel, Bajánál hétfőn este várható a folyó tetőzése, harmadfokú árvízvédelmi szintet megközelítő szinten.

A Római-parton is megkezdődött az apadás, dél körül három centiméterrel volt alacsonyabb a vízállás. Munkatársunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtósa a helyszínen azt mondta, mintegy 200 rendőrjárőrrel több dolgozik a hétvégén az árvízhelyzet miatt.

A helyszín így festett:

A vártnál kevesebb víz érkezett a Lajtán

Siklós Gabriella, az OVF szóvivője szombat reggel azt mondta, 830 centiméter után már nem valószínű, hogy tovább nőne a vízszint, mert a Lajtán a vártnál kevesebb víz érkezett. A Dunakanyarban a 2013-as rekord árvízhez képest 50 centiméterrel alacsonyabb állt meg a tetőzés.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakemberek folyamatosan találnak buzgárókat, csurgókat a védműveken, és ezek megjelenése a tetőzésnél egyre gyakoribbá válnak. Beszámolt arról is, hogy Pilismaróton megcsúszott (suvadt) a töltés, de a szakemberek ezt gyorsan kezelték és leterhelték a védművet. A budapesti védekezés kapcsán nem értesült semmilyen különleges eseményről, a Margit-szigeten a védművek tartanak, szivárgásról nincs hír. A Duna főváros alatti szakaszáról szólva megjegyezte, hogy egy korábbi nagy árvíz miatt ezen a részen nagyon magas a partfal, és a mostani védművek is már készen állnak. Szavai szerint a védekezés például a Dunakanyarban most sokkal korábban, hatékonyabban, gyorsabban és tervszerűbben ment, mint 2013-ban.

A töltések mindenhol bírják a nyomást

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, hogy mivel a fővárosban szombaton zajlik az árvíz – hosszan elnyúló – tetőzése, Orbán Viktor miniszterelnök reggel a belvárosi védművek állapotát ellenőrizte a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel. Az operatív törzs ülése után pedig motorcsónakon több budapesti védekezési helyszínt is felkeresett Terdik Tamás budapesti rendőrkapitánnyal és Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjével.

A területen dolgozó vízügyesek jelentése szerint a töltések mindenhol bírják a nyomást, a helyenként előforduló buzgárokat sikeresen kezelik. Az árvízi védekezés nyugodtan és hatékonyan folyik Budapesten.

Szombat reggel a kormány Facebook-oldalán egy drónfelvételt is közzé tettek a budapesti árvízi helyzetről:

Helikopterek, hajók, lovasrendőrök

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről tartott tájékoztatón elmondta, rendőrségi drónokkal figyelik és követik a víz terjedését, a nehezen megközelíthető helyszíneken pedig lovasrendőröket is bevetnek. A rendőrségnek 14 hajója áll készenlétben, emellett be tudják vetni a helikoptereket is, továbbá 6 erősített teherautó és 2 Unimog (terepjáró képességű jármű) is rendelkezésre áll. A rendőrség munkatársai nemcsak a gátakon tudnak segítséget nyújtani, hanem lezárásokban, biztosításban, valamint vagyonmegóvásban is részt vesznek.

A Duna paksi szakaszán a következő napokban várható a tetőzés

Továbbra sem veszélyezteti a dunai árvíz az energiaellátás biztonságát – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton.

„Megfelelően felkészültek és fokozott figyelemmel kísérik az árhullám levonulását az országos ellátásban meghatározó szerepet betöltő energiahálózatok, energetikai létesítmények üzemeltetői. A Paksi Atomerőműnél pénteken reggeltől másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Az erőmű tűzoltószervezete és a vízügyi szakemberek folyamatos felügyeletet biztosítanak a gát és a zsilipek felett. Az átviteli rendszerirányító MAVIR diszpécserszolgálata elővigyázatosságtól tartaléktelephelyen látja el feladatait” – ismertette Lantos Csaba energiaügyi miniszter a közlemény szerint.

Az MVM Paksi Atomerőműben dolgozók a várható vízszintnek megfelelően, a vonatkozó eljárásrend szerint, ütemezetten hajtják végre a szükséges intézkedéseket.

A Duna paksi szakaszán a következő napokban várható a tetőzés, amely előreláthatólag ennek ellenére sem fogja elérni a harmadik fokozatot, a szakemberek ezzel együtt felkészültek egy esetleges további vízszintemelkedésre is – írták.

A töltési szint közel három méterrel magasabb a valaha volt legmagasabb vízszintnél, amelytől a mostani árhullám várhatóan több tíz centiméterrel elmarad. Az atomerőmű még ennél is magasabban helyezkedik el, az épületeket tehát semmiképpen nem érheti el az ár. Az atomerőmű munkatársai kezelik a megnövekedett uszadékmennyiséget, a gát és a zsilipek felett a vízügyi szakemberekkel együttműködve biztosítanak folyamatos felügyeletet – közölték.

Kisoroszira helikoptert küldtek a sürgősségi betegellátáshoz

A kisoroszi önkormányzat még pénteken, késő este a Facebook-oldalán közölte, hogy az árvíz idejére a Honvédelmi Minisztérium támogatásával megérkezett az éjszakai repülésre is alkalmas helikopterszolgálat a megfelelő személyzettel a településre. A cél a sürgősségi betegellátás megkönnyítése, Kisoroszit ugyanis a víz már napokkal ezelőtt elzárta a külvilágtól. „Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, ha valakinél a víz megjelenése bármilyen gondot okozna, azt jelezze az önkormányzatnak!” – áll a közleményben.

Havas Henriknek nincs szüksége empátiára

Szerencsére akad Kisorosziban olyan is, akinek nincs nagy szüksége együttérzésre, a település egyik híres-nevezetes lakója, Havas Henrik legalábbis egy Facebook-posztban azt írta „boldog-boldogtalan aggódik miattuk”, és ez nagyon kedves, de őt amúgy „kurvára” nem érdekli.

Na jó, azért egy kicsit mégis: Havas Henrik ugyanis kifogásolta, hogy az unokája - aki elmondása szerint négy éve az ő lakásában lakik Budapesten, nem akarta, hogy az árvíz idejére odaköltözzön hozzá. Sőt, később sem igazán érdeklődött a hogyléte felől. „Most őszintén! Én tudom, hogy a gyerek matematikai zseni, de nem lehetett volna az, hogy megkérdezze, élnek-e, halnak-e Kisorosziban a felmenői? Most nem azért, de még Orbán Viktor is eljött Kisorosziba, és pontosan tudom, hogy érdeklődött utánam” - közölte.

Csepelen 1500 köbméternyi illegálisan lerakott szemetet öntött el a víz

A Csepel-sziget nyugati oldalán található Fácános dűlőn körülbelül 1500 köbméternyi illegálisan lerakott szemetet öntött el az árvíz – tudta meg Paál Gézától, a DK választókerületi elnökétől a hvg.hu. A közművek nélküli, elsősorban nyaralóknak otthont adó területen a lakók elmondása szerint a 2013-as árvíz idején is magas volt a vízállás, akkor viszont még nem volt ennyi szemét felhalmozva.

Pár napja Kocsis-Cake Olivio is járt a területen. Akkor közérdekű bejelentést is tettek a katasztrófavédelem felé, mert szerintük a felhalmozott hulladék veszélyezteti Budapest vízbázisát, amely innen 1-2 kilométerre délre található. Szombatra a Duna elöntötte a területet. Reggel a kerület polgármestere, Borbély Lénárd ia Facebook-oldalán közölte, hogy „a magánterületeken felhalmozott illegálisan elhelyezett hulladékot elkezdte a víz szétteríteni, ami komoly kihívás az ár levonulása után”.

Lefoglalt üzemanyagot ad át az árvízi munkálatokban részt vevőknek a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közölte, hogy jövedéki eljárásban lefoglalt üzemanyagot, mintegy 7200 liter gázolajat és több mint 1100 liter benzint ad át az árvízi munkálatokban részt vevőknek. „A NAV rendszeresen foglal le üzemanyagot jövedéki eljárásban, így például az illegálisan – jellemzően a jövedéki adó megfizetése nélkül – forgalomba került, vagy a veszélyes, szabványoknak nem megfelelő üzemanyagot. A jövedéki törvény biztosítja, hogy árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az elkobzott üzemanyagok átadhatók legyenek a jogszabályban meghatározott szerveknek” – áll az erről szóló közleményben. Az árvízhelyzetre tekintettel a NAV szombat délelőtt győri, pilismaróti, szentendrei és budapesti helyszínekre szállítja ki a lefoglalt üzemanyagot, míg hátfőn Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Fejér vármegyébe juttatja majd el.

Keddig nem várható eső

Napos, száraz, nyugodt hétvégi időben lesz részünk – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint szombaton alig lesznek felhők az égen, és gyenge, mérsékelt marad a keleti, északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

Vasárnap kora őszi időnk lesz sok napsütéssel, csapadék nélkül, de nyugaton és északnyugaton néhol élénk lehet a déli, délkeleti szél. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. A hűvös, helyenként hideg reggelt követően délután 21-26 fokot mutathatnak majd a hőmérők.

Hétfőn a Dunántúlon és a középső tájakon már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, viszont keleten és északkeleten még derült, napos időben lesz részünk. Említésre méltó csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

Kedden nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki. A legtovább keleten marad napos az idő. Az élénk déli, délkeleti szélben 21 és 28 fok közé melegedhet a levegő.