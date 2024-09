- Egy pap útja a díjesőtől a vádlottak padjáig – Két hét múlva kezdődik a pedofíliával vádolt R. Gábor pere

egyház;pedofília;vádemelés;papság;kitüntetések;Hatházi Róbert;R. Gábor;

2024-09-12 05:45:00 CEST

Szeptember 23-án kezdi tárgyalni a kiskunfélegyházi járásbíróság R. Gábor volt plébános fiatalkorúak sérelmére elkövetett büntető ügyét. A járásbíróságon lapunk érdeklődésére megerősítették: az ügyben a közelmúltban már megtartották az előkészítő ülést, így legközelebb már a tényleges bizonyítási eljárás kezdődik.

Mint arról többször írtunk, R. Gábor az egyike annak a két papnak, akikről a múlt héten – a Pesti Srácok cikke nyomán - kiderült, hogy pedofília gyanújába keveredtek. (A másik papról, Hatházi Róbertről a közelmúltban részletesen írtunk: Kecskeméten szolgált, ahol kitüntették, 2023-ban pedig a pápa látogatása idején a Hősök terén tartott mise szervezésében is részt vett.) Míg Hatházi Róbert esetében még csak vizsgálat indult, R. Gábor ügye jóval előrébb tart. Már tavaly szeptemberben felmentette az egyház, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálata nyomán a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádat emelt ellene.

Az, hogy R. Gábort a pedofília vádjával áll bíróság elé, azért is figyelemre méltó, mert életrajza szerint hivatása során szinte mindvégig fiatalokkal foglalkozott, és díjak sokaságával jutalmazták. Most lapunk információi szerint több önkormányzat is megfontolja az elismerés visszavonását. Még akkor is, ha a díjakat hosszú évekkel a feltételezett bűntettek előtt adományozták neki.

R. Gábor életrajza szerint 1997-ben Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díjat kapta meg, majd 1998-ban Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjjal ismerték el. A kalocsai helyhatóságnál érdeklődtünk, hogy visszavonják-e a díjat. Filvig Géza polgármester azt közölte: "A feltett kérdésről önkormányzatunk még nem tárgyalt, de meg fogjuk fontolni." Megkerestük Foktő települést is, ahol a kilencvenes években plébános volt R. Gábor, és díszpolgári címet kapott. Itt Bakai Károly polgármester annyit mondott: "Amennyiben a 1990-es évek közepén adományozott díszpolgári címre gondolt, úgy tájékoztatom, hogy az önkormányzat a visszavonásról a képviselő-testület következő ülésén fog dönteni."

A foktői önkormányzat honlapján lévő életrajz, és a Kincses Belváros Kalendáriuma szerint R. Gábor 2012-ben „Érdemkereszt” Díjat kapott az akkor Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzattól is. R. Gábor az életrajza szerint a belvárosi Központi Papnevelő Intézet rektorhelyettese és prefektusa volt, de a kalendáriumban az áll, az „egyetemi templom igazgatójaként” kapta a díjat. A városrész megkeresésünkre nem cáfolta, hogy R. Gábort kitüntették, de óvatosan fogalmaztak lapunknak küldött válaszukban.

Azt írták:

„Általánosságban elmondható, hogy semmilyen jogi lehetőség nem adott egy díj visszavonására egy olyan személytől, aki ellen nincs jogerős ítélet, tehát az eljárás még folyamatban van, és a személyazonossága, kiléte nem kerül nyilvánosságra hozatalra.

Természetesen a sajtóhírekben szereplő cselekményeket teljes mértékben elítélendőnek tartjuk, efféle tetteket elkövető személyektől Önkormányzatunk mindenkoron elhatárolódik, az áldozatok iránt együttérzésünket fejezzük ki. A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről alapján a díjaink odaítéléséről testület, bizottság dönt a legjobb tudása szerint, tehát ez nem polgármesteri hatáskör."

R. Gábor pályafutása alapján különös egybeesésnek tűnik: a Pesti Srácok eddig nem cáfolt információja szerint a vádiratban az áll, hogy 2019 és 2022 között, a kiskunfélegyházi évei alatt történhettek a vélelmezett bűncselekmények. Majd a pap pont ebben az évben, 2022 júliusában kérte áthelyezését az eldugott, mindössze 2200 lakosú déli határhoz közeli Nagybaracskára.

A helyi sajtó akkori tudósítása szerint a plébános „egészségi okokból” távozott Kiskunfélegyházáról, elfáradt, nem győzte az óriási plébánia irányítását egyedül.

R. Gábor távozásakor a búcsú miséjét a közösség új plébánosa és maga Bábel Balázs érsek celebrálta.

A vádiratban szereplő dátum és a kiskunfélegyházi távozás időbeli egybeesése, és R. Gábor amúgy is sok, olykor meglepőnek tűnő áthelyezése miatt – a Központi Papnevelő Intézet rektorhelyettesi munkáját hátrahagyva lett kiskunfélegyházi plébános – megkerestük Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét. A hivatalvezető ennek kapcsán azt írta:

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek „jelezni kívánja, hogy a papság esetén az áthelyezés az általános gyakorlattól függetlenül szokásos eljárásmód.”

A Bábel Balázs vezette főegyházmegyénél érdeklődésünkre hangsúlyozták: „A gyermekvédelmi témájú bejelentés Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez történő megérkezésének napján azonnali hatállyal elindította a vizsgálatot.” A főegyházmegye emlékeztetett rá, hogy – anonimizálva – de több sajtóközleményben beszámoltak az ügyről. Az érseki hivatal 2023 márciusában közölte, hogy a Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatának bejelentő oldalán keresztül bejelentés érkezett a Főegyházmegye egy papjával szemben, akit az érsek azonnal felfüggesztett az állásából, vizsgálatot indított.