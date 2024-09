- „Bízom, hogy nem fog teljesen megőrülni” - Korábbi barátnője szerint Magyar Péter valójában nem az, mint akinek az emberek látják

Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-25 10:47:00 CEST

„Erre a kérdésre azt hiszem, nem is merek válaszolni” - felelte Magyar Péter korábbi barátnője egy, az Indexnek adott nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy valójában kicsoda a Tisza Párt elnöke.

Vogel Evelin a kormányközeli portálnak nyilatkozva azt mondta, már korábban is megfogalmazódott benne az igény, hogy beszéljen erről a témáról, már csak azért is, mert felelősséget érez azok iránt, akiket bevitt a Tisza Pártba, valamint azokért az emberekért is, akik a mai napig támogatják Pétert bármilyen formában. Kettejük kapcsolatáról szólva elmondta, az első három hét meseszerű volt, de hamar viharossá vált viszonyuk. Nem tudja megfogalmazni pontosan, mi történt, de azt érezte, valami megfordult. Állítása szerint Magyar Péter azt mondta neki, önként mondott le pozícióiról, azonban ma már ezt másképp látja. Szerinte nem ment volna be a Partizán stúdiójába, ha maradt volna még valamije, egyszerűen nem volt veszítenie.

„Azt gondolom, hogy ő alapvetően nem egy bátor ember. (...) neki nem volt elképzelése, nem volt meggyőződése. Nem akart változást az országban. Valójában mindig nagy volt a szája, de biztosra játszott” - fogalmazott Vogel Evelin. Hozzátette, partizános szereplése után egyszerűen eltűntek a barátai, s úgy véli, kapott rosszalló üzeneteket is az úgynevezett barátaitól, akik mind Fidesz-közeliek voltak. Úgy véli, hogy a bosszúállás motiválja Magyar Pétert.

A kronologikus sorrendben haladó interjúban szóba került a hangfelvétel is, amivel kapcsolatban vele nem osztott meg információkat, viszont az ügyészségi meghallgatás előtt egy-két órával Magyar Péter a kezébe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy azonnal tüntesse el, dugja el őket. Különösebb magyarázatot nem fűzött, hogy miért, vagy éppen miket tartalmaznak ezek. Vogel Evelin szerint akkori párja valóban robbantani akart, eredeti terve nem úgy sült el, ahogy azt elképzelte. Arról nem tud, hogy lenne-e nála más hangfelvétel, mivel azt felhasználta volna.

Beszélt arról is, hogy Magyar Péterre jelenleg a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk bír a legnagyobb hatással. Az országjárást alapvetően rosszul viselte, mivel ő volt az, akin lecsapódott akkori párja minden feszültsége. Elmondta, hogy minden rossz, hogy mindenki, aki neki dolgozik, az rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye vagy éppen agyhalott, „valójában az én munkámat is lesz...ozta folyamatosan”.

A feszültség csúcspontja ott volt, amikor a fiával és Magyar Péterrel hármasban elmentek, s ott hagyta őket kettesben, s valami vita keveredett köztük. „Volt valami szó vagy valami mondat, ami nagyon nem tetszett neki, és elkezdett velem úgy üvöltözni az utcán, és közben közeledni felém (...) túldramatizálni a helyzetet, de ott megijedtem. Ott fenyegetve éreztem magam, és féltem. Azért én annyira nem szoktam félni valójában, de amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára” - idézte fel. Ezt követően egyre romlott a viszonyuk, s a választások előtt pár nappal Magyar Péter közölte vele, hogy annyira nem bánja, ha szakítanak, mert úgyis bármelyik nőt megkaphatja az országban. Vogel Evelin számára ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egyben felrótta, hogy Magyar Péter sokszor eszközként használta, anélkül, hogy elmondta volna neki, mire számíthat, vagy éppen mire készülhet.

Kijelentette, a Tisza Párt elnöke nem az, aminek az emberek látják, s tudja, amint nyilvánosságra kerül ez az interjú, nagyon mérges és dühös lesz, de azt fogja mondani, hogy mindez a Fidesz műve. „Hogy velem mit fog csinálni, azt nem tudom. Remélem, hogy a családomat nem bántja. Nem mondom azt, hogy most bármire képes, de sok mindenre képes” - fogalmazott Vogel Evelin, hozzátéve, nem fél, ám bízik abban, hogy Magyar Péter nem fog teljesen megőrülni.