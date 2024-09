- „Az egész Orbán-kormányban nincs olyan ember, akinek bármi terve lenne a magyar gazdaság problémáinak a megoldására”

Európai Unió;Kína;GDP;Orbán Viktor;versenyképesség;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;gazdasági semlegesség ;

2024-09-25 16:25:00 CEST

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió versenyképességi válságba jutott, ezt támasztja alá az Európai Bizottság számára készült jelentés is, amit Mario Darghi, az Európai Központi Bank volt elnöke készített. Orbán szerint az EU nem tud kimászni a mostani versenyképességi válságából, ezért kell Magyarországnak a gazdasági semlegesség jegyében folytatnia gazdaságpolitikáját – erről a miniszterelnök szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásban beszélt, ahol újra szóba hozta a „világrendszerváltást” amely szerinte most zajlik.

Orbán előző este a TV2 kormányzati csatornának adott interjúban már beharangozta előadást, ahol azt mondta, hogy neki van egy terve az unió versenyképességének emelésére, illetve magyar gazdasági semlegességre.

A szerdai előadásból aztán kiderült, hogy terv ugyan nincs, csak laza elképzelések. Orbán szerint a gazdasági semlegesség azt jelenti, hogy

(1) „mi döntjük el, hogy kivel üzletelünk”,

(2) „azzal üzletelünk, akivel a legjobban megéri üzletelni”,

(3) „csak a sajt értékeink alapján tárgyalunk”,

(4) „minden égtáj felé tájékozódni kell”.

Orbán szerint amikor ő gazdasági semlegességről beszél, akkor finanszírozási semlegességet is ért alatt, vagyis, hogy a jól bevált piacok mellet kínai és katari hitelek is felvesz, de a beruházási semlegesség is hasonlóan fontos számára, vagyis, hogy nem kell válogatni szerinte az országba beruházók kultúrája és nemzetisége szerint.

A miniszterelnök szerint, ha megvalósul az általa remélt gazdasági semlegesség, akkor szerinte az Unió 0-3 százalékos növekedésével szemben a magyar gazdaság 3-6 százalékkal is növekedni tudna akár már 2025-2026-ban is. (Apró megjegyzés: a magyar gazdaság 1990 óta egyetlen évben sem tudott hat százalékkal nőni, sőt korábban ilyen csak a II. világháború utáni helyreállítási periódusban fordult elő, bár az első Orbán-kormánynak voltak 6 százalékos GDP-növekedést hajszoló ambíciói.)

Orbán tett egy zavarba ejtő megjegyzést is: nem csúszhatunk vissza az adósrabszolgaságba - fogalmazott, amely szerint a 90 százalék feletti GDP az arányos államadósságot jelenti. A magyar államadósság ma a GDP 76,1 százaléka, ami a fejlettségünkhöz képest magas – de nagyon messze van a 90 százaléktól, igaz Orbán hozzátette, hogy a jelenlegi szintet is csökkenteni kell. Ha lehet ezután még tovább fokozta Orbán a fogalmi zavarokat, mert rátért a választási ígéreteire. Szerinte a gazdasági semlegesség jegyében van szükség a kkv-k már beígért tőkejuttatásra, illetve a szintén beharangozott 2025-ös családi adókedvezmény duplázására, illetve a „munkáshitel” bevetésére is, ám hogy ezektől mitől nőne a gazdasági semlegesség, azt nem fejtette ki a látnok.

Nemcsak Orbán Viktornak, de jó láthatóan az egész kormányban nincs olyan ember, akinek bármi terve lenne a magyar gazdaság problémáinak a megoldására, a miniszterelnök által fejtegetett gazdasági semlegesség pedig nettó marhaság

– értékelte a miniszterelnöki beszédet Molnár László. Ha osztályozni kellene Orbán beszédét, akkor gyenge kettes, valójában egy egyes, de átengedjük mert jogászról beszélünk, nem kell hogy értsen a közgazdasághoz – tette hozzá GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. A kutató rámutatott a beszéd ellentmondásaira:

Magyarország az exportjának a 80 százalékát az EU tagállamaival bonyolítja, ezzel szemben Kínába a magyar export 2 százaléka megy, ez jól mutatja hogy a kormány felnagyítja Kína szerepét a magyar gazdaságban.

Valahogy el kell fedni azt a kellemetlen tényt, hogy Uniótól lassan már egy fillért sem kapunk, ezért takaródznak Kínával, a kínai befektetésekkel, hitelekkel. Orbán úgy próbálja beállítani Kínát, mintha pótolná az EU-t hazánk számára, megfeledkezve arról, hogy a kínai gazdaság épp transzformációs válságban van: nő a fiatal munkanélküliség, az amerikai szankciók hatása nem elhanyagolható, az ingatlanpiac összeomlóban van, az egykézés miatt nincs munkaerőutánpótlás – azaz a kínai gyors növekedés korszaka épp véget ért.

A kutató szerint az EU-ból Orbán nem fogja az országot kiléptetni, mert Magyarország csak addig érdekes Kína, Dél-Korea és minden más ország számára, amíg tagjai vagyunk az Európai Uniónak, de az igazi megoldás az lenne, ha a kormány végre elfogadná, hogy ennek a kis országnak egyetlen erőforrása van, a nem olcsó, ám képzett humán tőke. Ennek a fejlesztését viszont nem hajlandók támogatni, mert kiművelt választók nem fogadnák el ezeket a magyarázatokat – mondta Molnár László.