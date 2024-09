- Művészet egy tető alatt

képzőművészet;kortárs művészet;

2024-09-26 14:42:00 CEST

A magyar kortárs művészet legjavát és számos külföldi művészt mutat be a Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásár (BCT) a Budapest Bálnában, ahol huszonkilenc hazai és tizenkét nemzetközi galéria művészeinek munkáit láthatjuk. Az esemény célja, hogy platformot biztosítson a magasan jegyzett kortárs galériáknak és alkotóknak, illetve népszerűsítse a hazai képzőművészet legjavát idehaza és külföldön is. – Tavaly rendeztük meg először a Budapest Contemporary vásárt és hamar rádöbbentünk, hogy mekkora igény mutatkozik egy ilyen találkozóra. Ezúttal is szakmai bizottság választotta ki azokat a galériákat, amelyek megjelennek az eseményen, valamint elhozzuk az európai kortárs művészetek legjavát – mondta Tausz Ádám főszervező a BCT sajtótájékoztatóján.

– Egy művészeti vásárnak mindig nagyon fontos szerepe van egy kortárs művészeti színtéren, hiszen mind a gyűjtők és a nagyközönség számára olyan alkalom, amikor egy légtérben, egy tető alatt és néhány óra alatt teljes képet lehet kapni a magyar kortárs képzőművészetről, annak legfontosabb irányzatairól, és nemcsak a művészekkel, de a galeristákkal is lehet találkozni – mondta az esemény fővédnöke, Spengler Katalin. A műgyűjtő Nemes Márton képzőművésszel idén úgy döntött, hogy a BCT-n rendez egy olyan külföldi művészeket bemutató standot, mellyel nemzetközi kontextust adnak a magyar galériák kiállításainak. – Úgy gondoljuk, hogy a magyar piac és a magyar közönség nagyon is megérett erre. Azt érzékeljük, hogy a kortárs képzőművészet iránti érdeklődés egyre növekszik Magyarországon – tette hozzá Spengler Katalin. A nemzetközi szekcióban a műgyűjtő és Nemes Márton olyan művészeket válogatott, akiket fontosnak látnak az európai képzőművészeti színtéren és világszinten is, akiknek a fejlődése, a múzeumi jelenléte és a szakmai súlya egyre nagyobb. – Azok a galériák, melyeket megkerestünk, hogy a művészeiktől műtárgyakat kérjünk, elég nyitottak voltak. Biztosították számunkra, nemcsak, hogy a művészeiket idehozzuk, hanem majdnem minden esetben több műtárgyból választhattuk ki azokat a műveket, amelyek itt láthatók – fűzte hozzá Spengler Katalin.

Nemes Márton a nemzetközi standon tárlatvezetést is tartott a sajtó képviselőinek, és arra világított rá, hogy a kiállított munkák segítik a magyar közönséget, hogy a hazai alkotók művészetét nemzetközi kontextusba helyezzék. Példának hozta fel Kristína Bukovčáková szlovák művész egy festményét, melyen egy borús, apokaliptikus tájból egy emberi kéz emelkedik ki, melynek ujjaiból növények sarjadnak tovább. Nemes szerint a képet nézve gondolhatunk akár Keresztesi Botond biomorf alakjaira vagy Keresztes Zsófia hússzerű szobraira is, ami jól mutatja, hogy a fiatal képzőművészek látják egymást és hatnak egymásra, illetve kimondva-kimondatlanul érzik, hogy mi is a zeitgeist, a korszellem.

És hogy mi várható még a Budapest Contemporary-n? Bada Éva, a KÉPEZŐ Galéria tulajdonosa elmondta, hogy a vásáron iskolás csoportoknak interaktív tanórán fogják a műtárgypiac működését bemutatni, míg a felnőtteknek művészettörténészek fognak tárlatvezetést tartani, azt remélve, hogy az segít a küszöbfélelem legyőzésében és a művek értő befogadásában. Emellett a családokra is gondoltak, így a tárlatvezetésekkel egy időben a gyerekeket múzeumpedagógusok vezetik körbe a vásáron, a program végén pedig a fiatalok egy alkotó foglalkozáson vehetnek részt.

A BCT-n ezenkívül pénteken konferenciát rendeznek az Art is Business szervezésében. Az eseményen a hazai és nemzetközi vállalati gyűjtemények és azok működtetői mutatkoznak be, többek között Spanyolországból, Hollandiából és Ausztriából érkeznek szakértők, akik jó példával járnak elöl, miért is érdemes ma vállalatoknak értékalapon képzőművészeti gyűjteményeket építeni és működtetni. Mellettük magyar vállalati és művészeti szereplők beszélnek majd olyan témákban, mint a művészeti tanácsadás szerepe, a jogi és finanszírozási háttér lehetőségei, a magángyűjtemények szerepe az irodákban, illetve a képzőművészetnek a vállalati kultúrában és rendezvényeken betöltött jelentősége.

A vásáron az Autistic Art is képviselteti magát: a szervezet által támogatott lakóotthonokban művészeti foglalkozásokat tartanak, melyeken autista fiatalok festhetnek, rajzolhatnak, a kész művekkel pedig üzenhetnek a nem autista társadalom felé. A BCT-n mi is megnézhetünk egy művet, illetve egy autót, melyre az adott alkotás felnagyítva rákerült.