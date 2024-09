- Augusztusban Magyarországon ezerrel kevesebb gyerek született, mint egy évvel ezelőtt

Magyarország;augusztus;születésszám;

2024-09-27 17:51:00 CEST

A mostani születésszám új augusztusi mélypontot jelent, mivel soha nem volt még olyan év, amikor ebben a hónapban 7000-nél kevesebb gyerek született volna. Tavaly augusztusban például 7719 csecsemő született, 2022-ben pedig még jóval nyolcezer fölött volt az augusztusi születésszám. Vagyis már 2023-ban is nagyon látványos volt a visszaesés szinte minden hónapban, idén pedig még ennél is sokkal alacsonyabb számok érkeznek.

A hivatal jelentése szerint az idei első nyolc hónapban 51 463 gyermek jött világra, ez 10 százalékkal, 6017-tel kevesebb a tavalyi hasonló időszaknál. A romló tendencia ráadásul gyorsul: míg január–márciusban 9,1, addig május–augusztusban már 13 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma az előző évinél (csak az április hozott enyhébb, 3,3 százalékos visszaesést). A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke – vagyis az a szám, hogy egy nő élete során átlagosan hány gyereknek ad életet – 1,37 volt, miközben egy évvel korábban még 1,52. Ez azért is lényeges kérdés, mert az Orbán-kormány éveken át ennek a mutatónak a növelését helyezte a népesedéspolitika fókuszába, ám mióta romlik a mutató, nem hozzák elő a kérdést.

Az is figyelmeztető adat, hogy amióta a statisztikát vezetik, most először fordult elő, hogy az eltelt 12 hónapban (azaz most 2023 szeptembertől 2024 augusztusig) a születésszám 80 ezer alá csökkent. Ez a szám most 79 208 – tavaly ilyenkor ennél 8284-gyel több volt, és pár éve még nagyon gyengének számított az az időszak, amikor néha becsúszott 90 ezer alá.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 31 937 fő volt, ami 18 százalékkal több a 2023. január–augusztusi 27 086-nál. Ez nagyjából annyi, mintha augusztus végére elnéptelenedett volna Gödöllő vagy Salgótarján.