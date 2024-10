- Balog Zoltán továbbra is hallgat, miért járta ki a pedofilsegítő Kónya Endre elnöki kegyelmét

Balog Zoltán;Novák Katalin;Kónya Endre;kegyelmi botrány;

2024-09-28 12:08:00 CEST

Hibázott, rossz döntést hozott a kegyelmi ügyben - ezt mondta Balog Zoltán református püspök a Blikk érdeklődésére.

A lap munkatársai egy könyvbemutatón szerettek volna többet megtudni a bicskei gyermekotthonban ténykedő, a főnöke pedofilügyeinek eltussolásában segédkező Kónya Endre elnöki kegyelméről. A volt tárcavezető szerint nem tartozik a nyilvánosságra, találkozott-e Novák Katalinnal a kegyelmi botrány kirobbanása óta. A legtöbb kérdést azzal hárította el, hogy a 777.hu nevű keresztény blognak korábban már mindent elmondott.

Szólt arról is, hogy mivel a munkái jelentős részétől visszavonult, lemondott, így természetesen nem tudja ugyanúgy végezni lelkipásztori munkáját, mint a botrány előtt. Nyilván változtak a körülmények... és nem javultak - fűzte hozzá, ám arról nem akart beszélni, lélekben hogy élte meg a mindezt. Csupán annyit mondott, hogy „abban a közösségben, ahol én tag vagyok, ezekről a lelki dolgokról is beszélünk. Rögös úton járunk, de bízom benne, hogy előre megyünk”. A korábbi miniszter megjegyezte, nem gondolta volna, hogy 50 felett az élet bármi olyat tud mutatni, ami ennyi idősen megváltoztatja az embert. Ám ebben tévedett és állítása szerint benne is sok minden átalakult a kegyelmi ügy következtében.

Balog Zoltán még így is beszédesebb volt mint Novák Katalin, akitől a 444 stábja szeretett volna többet megtudni a pedofilsegítő Kónya Endrének adott kegyelemről. A bukott államfő jelezte, nem szívesen ad interjút a magyar médiának, mivel szerinte inkorrektek voltak vele.