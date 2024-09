- Bemutatták az október elsején induló új budapesti ügyeleti rendszert, Takács Péter üzent a túlterheléses támadásra készülőknek is

A Dunakanyarban a lakossági tiltakozások nyomán újranyitották nyáron a tahitótfalui ügyeleti pontot. Ezt azonban most szeptember 15-étől becsukják. Megkérdeztük a tájékoztatón Csató Gábort, hogy milyen számaik, adataik támasztják alá ezt a lépésüket. A mentők főigazgatója szerint a teljes nyári időszakban 45 olyan nap volt, amikor egyetlen beteg sem ment be erre az ügyeleti pontra. Ezért szeptember 15-től a fix ügyeleti pont helyén egy mobil egységet állomásoztatnak, amely gyorsan elérheti a környék betegeit.

Még várják továbbiak jelentkezését is, de Csató Gábor szerint a már szerződöttekkel is biztonsággal elindítható a rendszer. Az alapellátási ügyelettől tíz óra után a feladatokat a mentőszolgálat veszi át. Csató Gábor hangsúlyozta, az egységes ügyeleti rendszerben a betegek szervezettebb és magasabb színvonalú, a korábbiaknál jóval biztonságosabb szolgáltatáshoz juthatnak.

A betegek biztonságos ellátásának érdekében egy szakorvosi konzultációs rendszert is működtetnek, ha az ügyeletben lévő orvos elbizonytalanodik, bármikor konzultálhat majd telefonon szakorvossal.

Ezen felül két olyan, 24 órás, nappali ügyeleti pont is lesz – a kilencedik és a második kerületben – ahol az állandó lakcím nélküliek juthatnak háziorvoshoz.

Október 1-től is, ha kisebb baj van, akkor a 1830-as telefonszámot, ha nagyobb, akkor pedig a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. A telefonvonal másik végén képzett szakember kérdezi ki és „triázsolja” a hívó panaszait:

Közlésük szerint akkor előfordult, hogy egyszerre 30-an hívták a központi ügyeleti telefonszámot. Azaz – szerintük - hekkelték a rendszert. A fővárosi ügyeleti rendszer indulásakor is számítanak hasonlóra, ezért nagyobb létszámmal vágnak a feladatba.

Egyúttal üzentek az esetleges túlterheléses támadásra készülőknek is: Takács Péter szerint fölkészültek a hekkelések ellen. Ahogy fogalmaztak, a fehér ruhás hívásfogadók mellett a Belügyminisztérium kék ruhásai is jelen lesznek az indulásnál, a szervezett túlterheléses akcióknak pedig lesz következménye.

A budapesti Bajcsy kórház ügyeleti pontján mutatta be pénteken az újságíróiknak Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a hamarosan, október elsején induló új budapesti ügyeleti rendszert.

