- Romsics Ignác: Krausz Tamás csúsztatásai

2024-09-30 13:03:00 CEST

A Népszava 2024. szeptember 28-i számának Szép Szó című mellékletében Krausz Tamás cikket közölt 80 éve annak… címmel. Ebben két írásomat is megemlítette, sőt idézett is belőlük, ám mindkét esetben pontatlanul. A cikk felidézi, hogy 2011-es akadémiai székfoglalómban azzal is foglalkoztam, hogy „az 1945-ben Moszkvából hazatérő »fiatal kommunista zsidó történészek« bizonyos csoportjának milyen nagy szerepe volt a hazai polgári történetírás kiszorításában.”

A valóságban viszont nem ez, hanem az hangzott el, és utóbb az is jelent meg, hogy „a Moszkvából hazatért emigránsokkal, a korábban üldözött és súlyos sérelmeket szenvedett fiatal zsidó származású történészekkel és a mindenkori karrieristákkal megerősödött kommunista történészcsoport a kezdet kezdetétől támadta az ún. polgári történészeket”. (R.I.: A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949. Bp., 2014., MTA, 12. p.) Tehát létezett egy hazai kommunista történészcsoport, amelynek prominensei Molnár Erik és Mód Aladár voltak; amely 1945 után megerősödött a Moszkvából hazatértekkel (Révai József, Andics Erzsébet, Gerőné Fazekas Erzsébet, Nemes Dezső); az üldözött (konkrétan munkaszolgálatos) „fiatal zsidó származású történészekkel” (Hanák Péter, Pach Zsigmond Pál, Spira György) és a hozzájuk csatlakozott „karrieristákkal”, akik közé többek között Mérei Gyula és Elekes Lajos sorolható. Hogy ez a „kiszorítósdi” pontosan hogyan zajlott és a fentieken kívül kik vettek még benne részt, az székfoglalómból és Clio bűvöletében című könyvemből (Bp. 2011) részletesen is megismerhető.

Krausz másik állítása szerint Hetven év című „egotörténetem” II. kötetében (Bp., 2023) a „Horthy-rendszert […] ismételten »hármas fölére«, tehát a közepesnél jobbra értékeltem”. A valóságban a Horthy-rendszert sem ebben a művemben, sem másikban nem értékeltem így. A Rubicon 2012/1-2. számában ekként minősítettem viszont a „trianoni Magyarország első két évtizedének”, tehát az 1919 és 1939 közé eső békeidőszaknak a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális teljesítményét, továbbá a politikai rendszer (a Horthy-rendszer!) jellegét és külpolitikai törekvéseit. Az, hogy véleményemet „érdemjegyben” is összegeztem, történésztől valóban szokatlan (általában nem is szoktam élni vele), ám egyáltalán nem példa nélküli. A magyar történelem egyes korszakaira vonatkozó, 1991 és 1994 között végzett vizsgálatai során Ferge Zsuzsa például 7 pontos minősítési skálát használt. Eredményei szerint a megkérdezettek a Horthy-korszak teljesítményét 3,09-re, a Rákosi-korszakét 2,79-re, a Kádár-korszakét 3,79-re és az új rendszerét 3,11-re értékelték. A megkérdezettek láthatóan tudták azt, amit Krausz nem: egyetlen korszak sem ítélhető meg egyetlen szempont alapján.