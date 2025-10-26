Több évtizede annak, hogy egy munkásgyökerű, baloldali politikus zöldövezeti villájában a kedélyes kvaterkázás egy pontján, pár pohár bor utáni őszinteségi rohamában azt találta tudatni velem, hogy nem szeretne még egyszer szegény lenni. Csunderlik Péter „Egy különleges közép-európai történész – Hanák Péter pályaképe” (Napvilág Kiadó, 2023) című könyvét újraolvasva villant belém a gondolat, hogy a híres történészt is talán az motiválta az elején, hogy nem akart újra esztergályos lenni.
Ahogy mondani szoktuk, ő a magyar történetírás doyenje volt.
Akármilyen különös, de a két világháború közötti Hóman-Szekfű-féle Magyar történetet követően 2000-ig nem állt elő a magyar történettudomány sokkötetes összefoglaló szintézissel.
Kosáry Domokos akadémikus biztos kikérné magának ezt a címet. Hiszen ő minden volt, csak polgárpukkasztó biszexuális zsidó nem.
Anna Pankratova magyar kapcsolatai a korábban bemutatott szovjet történész fénykorára esnek. Az általa szerkesztett „A Szovjetunió története” tankönyv magyarul a 9. szovjet kiadás alapján 1950-ben jelent meg a Szikra Pártkiadó jóvoltából. A szakma azonnal elragadtatott hangon reagált rá.
Néhány hónappal ezelőtt a dokumentumaim között kutatva egy régi kéziratra bukkantam. Egy kérdés szerepelt rajta egy tervezett interjúhoz, amelyet apámmal, Krausz György közgazdásszal szerettem volna elkészíteni 2002-ben, nem sokkal a halála előtt. Arra voltam kíváncsi, hogy miért, hogyan, milyen hatásokra lett kommunista 1945-ben.
A történeti gondolkodás ismerete egészséges szkepszisre és önálló véleményalkotásra nevel; megnehezíti, hogy manipuláljanak bennünket és hogy bármiféle ideológia rabjaivá váljunk – állítja a professzor. Romsics Ignác szerint hazugságokkal, féligazságokkal és legendákkal nem lehet egy nemzetet segíteni abban, hogy elviselje a sorsát, legújabb, Hérodotosztól Harariig című művében pedig a nyugati történeti gondolkodás korszakait, irányzatait és klasszikusait vizsgálja. Interjú.
A Magyarország globális története, 1869-2022 című összefoglalás nem azt mutatja meg, hogy a magyar történelem miben különbözik a „világétól”, hanem azt, hogy miben hasonlít hozzá. Az új kötet transznacionális szemléletéről a szerkesztőket, Laczó Ferenc és Varga Bálint történészt az egyik szerző, Csunderlik Péter kérdezte.