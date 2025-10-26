Egy különös magyar történész – Csunderlik Péter könyvét olvasva

Több évtizede annak, hogy egy munkásgyökerű, baloldali politikus zöldövezeti villájában a kedélyes kvaterkázás egy pontján, pár pohár bor utáni őszinteségi rohamában azt találta tudatni velem, hogy nem szeretne még egyszer szegény lenni. Csunderlik Péter „Egy különleges közép-európai történész – Hanák Péter pályaképe” (Napvilág Kiadó, 2023) című könyvét újraolvasva villant belém a gondolat, hogy a híres történészt is talán az motiválta az elején, hogy nem akart újra esztergályos lenni.