- Orbán Balázs szerint csak Ukrajnának nem kellene védekeznie az oroszok ellen, 1956 hősei mindent úgy csináltak, ahogyan kellett

1956;honvédelem;feladás;Orbán Balázs;orosz-ukrán háború;

2024-09-30 13:52:00 CEST

1956 üzenete az a szuverenitásért, a magyar szuverenitásért folytatott küzdelem üzenete – közölte Orbán Balázs a Telex kérdésére. A lap újságírója munkába menet, a háza előtt kapta el néhány szóra a miniszterelnök politikai igazgatóját. Orbán Balázs a múlt héten a kormányközeli Mandiner podcastjében párhuzamot vont az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az orosz-ukrán háború között, kioktatva Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy mit kellett volna tennie az agresszor Oroszország 2022 februári támadása után, visszamenőleg pedig arra célzott, hogy 1956 magyar hőseinek sem kellett volna harcolniuk az orosz tankok ellen a szabadságért, ha úgy tetszik a „szuverenitásért”.

A politikai igazgató mondta: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett. Mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

Kijelentéseivel Orbán Balázs világhírű lett, a főnöke, maga Orbán Viktor miniszterelnök is hibának nevezte amit mondott, ami után a politikai igazgató kényszeredetten bocsánatot is kért, de csak a kijelentései egyik feléért. Most a Telexnek azt fejtette, hogy ő kettéválasztaná a dolgot. – Az egyik, hogy 1956 hősei magyar nemzeti hősök, minden tiszteletet megérdemelnek. Ők mindent pontosan úgy csináltak, és akkor csináltak, ahogyan kellett nekik. A másik, és abban semmi meglepetés sincs, hogy Magyarország kormánya két és féléve ugyanazon az állásponton van az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Változatlanul azt mondja, hogy ennek a háborúnak a csatamezőn nincs megoldása. Béketárgyalásoknak kellene következnie és ha még korábban béketárgyalások lettek volna, akár Ukrajna lerohanása előtt, akár az isztambuli béketárgyalások alatt sikerült volna megegyezni annál jobb lenne mindenki számára – magyarázkodott a politikai igazgató.

A Telex kérdésére azt mondta az volt a pontatlan, félreérthető része mondandójának, amikor arról beszélt, hogy mi mit tanácsoltunk volna Volodimir Zelenszkijnek. Ismét közölte, szeretne elnézést kérni, ha ezzel bárkit megbántott volna. Hozzátette, Orbán Viktor „békemissziója” is erről szólt, és mindkét félnek, Oroszországnak és Ukrajnának is azt javasolják, hogy ezt a konfliktust béketárgyalásokkal kellene rendezni, de ők ezt másképp gondolják. A politikai igazgató szerint ez nem jó a világnak és Magyarországnak sem, majd sajnálkozott, hogy elakadtak a tárgyalások, Donald Trumpot emlegette, hogy más lett volna, ha ő vezeti az Egyesült Államokat, sőt ki sem tört volna a háború. Azt egy furcsa csavarral elismerte, hogy Oroszország volt a támadó, és ez sértette Ukrajna szuverenitását, de reálpolitikai megoldás az lenne, hogyan zárják le a konfliktust. Végül arra a kérdésre, hogy mi köze 1956-nak az orosz-ukrán háborúhoz, és ha mi védenénk Magyarországot, az ukránok miért ne védhetnék a sajátjukat, azt találta mondani: – Ukrajnában nem csinálnánk, Magyarországon csinálnánk.