- Nem az ideális orvosi létszámmal, de mától Budapesten elindul az új ügyeleti rendszer a mentőszolgálat irányításával

2024-10-01 05:50:00 CEST

Hétfő éjféltől az utolsó régióban, Budapesten is az Országos Mentőszolgálat vette át az új, egységes alapellátási ügyelet működtetését. A rendszer előnye az OMSZ szerint, hogy a nap 24 órájában hívható az 1830-as központi ügyeleti szám. Ide a háziorvos rendelési idején kívül, a nem halasztható panaszok miatti hívásokat várják.

A vonal végén szakember segít eldönteni, hogy mi a további teendő: a hívó várja-e meg a következő háziorvosi rendelést, menjen-e be az ügyleti pontra, vagy küldenek hozzá ügyeleti autót? Az OMSZ tájékoztatója szerint az életveszélyt jelző tünetekkel továbbra is a 112 hívása jelenti a legjobb megoldást. Az új ügyeleti rendszerben eltűnnek a kerület-, illetve városhatárok: a betegeket a hozzájuk legközelebbi ellátóhelyre irányítják az 1830-as számon. Budapesten október elsejétől 15 helyszínen lesznek felnőtt ellátóhelyek, továbbá lesz 3 speciális gyermekellátóhely (a Heim Pál gyermekkórház, a Szent János kórház és a XIII. kerület Révész utcai rendelő). A fix ügyeleti pontokat kiegészíti további 14 mobil ügyeleti egység, ezek az orvosi műszerekkel felszerelt autók a kizárólag az otthonukban kezelhető páciensek ellátását végzik.

Hétköznap délután 16 órától este 22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 8 óra és délután 14 óra között az ügyeleti pontokon háziorvosok fogadják a betegeket, utána pedig a mentők biztosítják a sürgősségi ügyeletet. Éjszaka nem mindig orvos érkezik a segítségre szorulókhoz, a doktorok mellett a feladat ellátására egyetemi végzettségű ápolókat, mentőápolókat, mentőtiszteket is beosztanak.

- Minden tárgyi és személyi feltétel adott az új fővárosi alapellátási ügyelet október elsejei indításához

– közölte lapunkkal az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Ugyanakkor a számok azt jelzik, hogy a vártnál lassabban bővült az ügyeletet vállaló doktorok száma, ezért bár el tudják indítani az új rendszert, a start napján nem áll rendelkezésre annyi orvos, mint amennyi ideális lenne.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, Keczéry Attila korábban azt mondta lapunknak – és ezt nem igazította ki az OMSZ –, hogy az új rendszer zavartalan működtetéséhez minimálisan 675 felnőttet ellátó és 135 gyermekorvosra volna szükség.

Az OMSZ tegnap arról számolt be lapunknak, hogy csaknem 400 orvossal szerződtek – ráadásul azt nem részletezték, hogy ez a felnőtteket ellátó orvosok száma vagy a gyerekeket gyógyítókkal együtt vannak ennyien. Érdemes felidézni, hogy az OMSZ a múlt héten – amikor még csak 339 orvossal szerződtek – azt írta lapunknak: „Azért van szükség valamennyi háziorvos szerepvállalására, hogy így az egy főre jutó ’terhelés’ a lehető legkisebb legyen, vagyis a feladat igazságosan és egyenlően kerüljön elosztásra az orvosok, de legfőképpen a betegek érdekében.”

A „valamennyi háziorvos” fordulatnál az OMSZ nem közölt számokat, de tudható:

Budapesten jelenleg 906 felnőtt praxis van, ezekből 100 orvos hiányzik, a gyermekeket ellátó 297 körzetből 28 betöltetlen.

Bár a rendszert irányító OMSZ szerint az ügyeleti sorok kiállíthatóak, a jelek szerint a szervezet semmit nem bízott a véletlenre. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a közösségi portálon hétfőn tette közzé a mentőszolgálat regionális igazgatójának minapi levelét, amelyben azt írja:

„A fővárosi ügyelet indításával kapcsolatban mára világossá vált, hogy országosan minden vármegyének szükséges lesz rásegítő munkaerőt delegálni. Jelenleg október 1. és 6. között este tíz és reggel nyolc órás idő-vallumban vármegyénként naponta 1 mentőtisztet kell Budapestre vezényelnünk.”...

„A regionális igazgató úr hosszabb távú terve szerint fel kell állítanunk egy mentőtiszti/orvosi úgynevezett készenléti sort, addig mindenképpen, amíg a fővárosi bajtársaknak szüksége van a segítségünkre, de a biztonság kedvéért és a stabilitásért azt követően is.”

A levél szerint havi egy szolgálatról van szó, amit elsősorban a fővárosban kell teljesíteni, de szükség esetén a Nyugat-dunántúli régióba is vezényelhetik a „készenléti sorba” beosztottakat. Szintén szeptember végén a budaörsi mentők is kaptak utasítást – ezt szintén Kunetz Zsombor hozta nyilvánosságra –, hogy októberben, hét napra biztosítsanak egy plusz autót a fővárosi alapellátási ügyeletek működtetéséhez.

Míg a mentőszolgálatnak az ügyeletet ellátó szakemberek biztosítása okoz gondot, az ügyeletet vállaló háziorvosok is tele vannak panasszal. Lapunknak egy fiatal háziorvos arról beszélt, hogy míg korábban önként is vállalt ügyeletet, mert maga oszthatta be magát és ismerte a vele dolgozó kollégákat is, most csak meg kellett jelölni a feladat ellátására időpontokat, amelyekből az OMSZ válogatja ki az ő beosztását. Ha pedig közbejönne valami, akkor helyettest kell maga helyett állítania.

Az orvos szerint ő bruttó 9000 forintot kap a munkájáért óránként. Ha ezt az összeget a vállalkozásán keresztül veszi fel, akkor a 9 ezerből már csak nettó 4 ezer forint marad.

A helyettesítést vállalók viszont tőle nettó 10-15-20 ezer forintot is elkérnek, azaz a nettó 4 ezrét zsebből, azaz adózott pénzből ki kell egészítenie.