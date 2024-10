- Tüttő Kata és Mirkóczki Ádám is bejelentette, hogy távozik a politikából

bejelentés;Tüttő Kata;Mirkóczki Ádám;

2024-10-01 10:14:00 CEST

„A fővárosi politika hangulatához illeszkedve, Douglas Adams szavaival búcsúzom: Viszlát, és kösz a halakat!” – így jelentette be Tüttő Kata volt városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes hétfő este az Instagram-oldalán, hogy távozik a politikából.

Mirkóczki Ádám, Eger volt polgármestere ugyancsak hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy távozik a közéletből. „Elérkezett a nap, amikor életem egy meghatározó szakaszának végére értem. Hogy végleges-e a búcsú azt ma még nem tudom” – írta, és megjegyezte, hosszú, sokszor kegyetlen volt ez a másfél évtized, a parlamenti tíz esztendő és az elmúlt öt év egyaránt. „Nyilván sok-sok dolog nem esett jól és szívesen kihagytam volna, de hiszem, hogy a rossz dolgokból is rengeteget lehet meríteni a jövőre. Így nincs bennem sem harag, sem bosszúvágy, de még apró rosszindulat sem. Nekik is minden jót! Akiket megbántottam, azoktól bocsánatot kérek, akik engem megbántottak, azoknak már megbocsátottam. Az új városvezetésnek és képviselő-testületnek pedig kívánok sikeres és eredményes munkát és Eger érdekében egy sokkal nyugalmasabb, békésebb közéletet!” – üzente Mirkóczki.

Hétfőn Horváth Csaba, Budapest XIV. kerületének volt polgármestere és Bősz Anett volt humán területekért felelős főpolgármester-helyettes is közölte, hogy befejezi politikai pályafutását.