- Az iráni elnök közölte, ők nem akarnak háborút, de egy izraeli megtorlás esetén erősebb választ adnak

Irán;Libanon;Izrael;Gázai övezet;Hezbollah;rakétatámadás;

2024-10-02 21:37:00 CEST

Irán nem akar háborút, de határozott választ ad, ha Izrael megtorolja a rakétatámadását – jelentette ki szerdán az iráni elnök, Maszúd Peszeskján.

A The Guardian azt írja, a katari emírrel, Tamim bin Hamad al-Száni sejkkel tartott sajtótájékoztatóján az iráni elnök úgy fogalmazott, „ha [Izrael] reagálni akar, erősebb választ adunk, ez az, ami mellett az Iszlám Köztársaság elkötelezte magát. Nem akarunk háborút, Izrael az, ami reakcióra kényszerít minket”.

A katari emír – miután Dohában fogadta az iráni államfőt – közölte, Katar folytatja a közvetítői erőfeszítéseket a gázai háború lezárása érdekében. Hozzátette, Doha a háború kezdete óta figyelmeztet a libanoni eszkaláció veszélyére. Kijelentette, hogy Izrael Libanon elleni támadása biztonsági szempontból a szakadék szélére sodorta a közel-keleti régiót.

Mint megírtuk, kedd este Irán két hullámban 180 rakétát – köztük most először bevetett hiperszonikusakat – lőtt ki Izrael felé. Ezek közül sokat még a levegőben sikerült megsemmisíteni, de néhány áthatolt a rakétavédelmen. Az iráni vezetés a Libanonra mért izraeli légicsapássorozat és a kedd hajnalban elindított szárazföldi offenzíva nyomán döntött a támadásról, amelyet az iráni Forradalmi Gárda deklaráltan megtorlásnak is szánt a szövetségesének számító libanoni síita szervezet vezetője, Haszan Naszrallah, illetve a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász politikai vezetője, Iszmáil Haníje Teheránban történt likvidálásáért. Iráni részről megszólalt Ebrahim Azizi, a teheráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának az elnöke is, aki szerint a rakétáik célkeresztjében izraeli katonai létesítmények álltak, de esetleges téves számítások miatt polgári célpontokba is csapódhattak. Később az izraeli hadsereg közölte, hogy nem észlel további fenyegetést, de válaszolni fog a támadásra.