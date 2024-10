- Bayesian-tragédia: Fotó bizonyítja, hogy zárva volt a kabinokba vezető ajtó

Szicília;halálos áldozatok;tragédia;luxusjacht;Bayesian ;

2024-10-04 16:16:00 CEST

Megkezdődött pénteken a kelet-angliai Ipswichben a nyomozás az augusztus 19-én a Földközi-tengerbe veszett Bayesian luxusjacht hét halálos áldozata közül négynek az ügyében. Az érintettek az óriásvitorlás tulajdonosa, Mike Lynch 59 éves technológiai iparmágnás, a 18 éves lánya, Hannah, illetve a 70 éves Jonathan Bloomer, a Morgan Stanley International bankház elnöke és 71 éves felesége, Judy. A megnyitott, majd felfüggesztett vizsgálat egyelőre annyit tudott megállapítani, hogy Mike Lynch halálát vízbe fulladás okozta. A többi három esetben további orvosszakértői vizsgálat szükséges.

Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, az 56 méter hosszú, 72 méter magas árbóccal büszkélkedő Bayesianon Lynch családja és barátaik az Autonomy szoftvercég alapítójának felmentését készültek megünnepelni. A brit üzletember ellen a vállalatot 5,3 milliárd fontért felvásárolt HP indított 12 évig tartó sikkasztási pert, melyet a milliárdos néhány nappal korábban legnagyobb meglepetésre megnyert. Az elhunytakhoz tartozott még a győzelemben kulcsfontosságú szerepet játszott Chris Morvillo ügyvéd és felesége, Neda, illetve az elsőként, már a szerencsétlenség éjszakáján megtalált séf, Recaldo Thomas. A hajón tizenkét utas és tízfős legénység tartózkodott. A balesetet tizenöten, köztük a személyzet kilenc tagja élték túl. Már csak ez az aránytalanság is felvetette a gyanút, hogy a legénység esetleges felelőtlensége vezetett a tragédiához. Rejtély, miért nem sikerült a rendelkezésre álló 14 perc alatt riasztani és a felszínre hozni a kabinokban alvó utasokat.

Éppen a vizsgálat új szakaszának előestéjén, csütörtökön sugározta a Bayesian elsüllyedésének körülményeit körüljáró egyórás dokumentumfilmjét az ITV kereskedelmi televízió. A számos szakértőt felvonultató adás egyértelműen egy óriási széllökéssel indokolta a hajó vesztét. Igaz, azon a végzetes éjszakán a szicíliai Portocino kikötő előtt, "amilyen hirtelen érkezett, olyan gyorsan véget is ért".

A rendőrségi vizsgálatba nagy jelentőséget kaphat az a tévéműsorban is bemutatott fotó, amelyet a Bayesiantől száz méterre lehorgonyzott Sir Robert Baden Powell jacht egyik utasa készített és holland kapitánya, Karsten Borner juttatott el a Der Spiegel hetilaphoz. Ezen világosan látszik, hogy a kabinokba vezető ajtó be volt csukva. (Eddig úgy tűnt, a személyzet által nyitva felejtett ajtó okozta a süllyedést.) Borner azért hozta nyilvánosságra a fotót, mert bosszantották a hajó építőinek ismételt kísérletei, hogy a legénységet állítsák be a dráma előidézőiként. Az ITV adásában is feltűnik Giovanni Costantino, az Italian Sea Group igazgatója, a Bayesiant 2008-ban megépített Perini Navi hajógyár tulajdonosa, aki az incidenst követő napokban "elsüllyeszthetetlennek" minősítette a jachtot, hozzátéve, csak a nyitva hagyott nyílászárókon és zsilipeken keresztül bezúduló víz válthatta ki a lent rekedt hat utas halálát. A közelmúltban újabb támadást indított a személyzet ellen, amiért nem sikerült mindenkit felhozni a fedélzetre. Emlékezetesen az Oxfordi Egyetemre való felvételét is ünneplő Hannah Lynch volt az utolsó, akinek holttestét a búvárok fel tudták hozni az 50 méteres mélységből.

Az eredményes vizsgálathoz fontos lenne, hogy a hajótest és a benne maradt információkat tartalmazó eszközök felszínre kerüljenek. Ez a megszólaltatott hajómentő szakértő szerint "legegyszerűbben" egy tutajra helyezett méretes daru segítségével valósítható meg. "Nagyon fontos, hogy egy darabban maradjon a jacht, így csak lassan, óvatosan lehet eljárni". Az akció költsége meghaladhatja a kétmillió eurót.