- Magyarország és Németország kisebbségben maradt, magasabb vámokat vet ki a kínai elektromos autókra az Európai Unió

Európai Unió;Kína;Szijjártó Péter;vám;elektromos autók;

2024-10-04 17:00:00 CEST

Az EB az egy évvel ezelőtt indított vizsgálata során arra jutott, hogy a Kínából importált elektromos autók torzítják az EU belső piacát, hiszen ezen cégek hazájukban súlyos állami támogatások mellett érnek el olyan árakat, amelyekkel az európai gyártóknál sokkal olcsóbban képesek eladni a termékeiket. Az exportőröknek lehetőségük volt saját vállalásokat tenni, de azokat az EB nem ítélte elégségesnek, ezután döntött az eddigi 10 százaléknál magasabb vámok mellett, amely bizonyos gyártók esetében további 35,3 százalékot fog jelenteni.

Az EB által javasolt magasabb vámra a tagállamoknak kellett rábólintaniuk. Bár a szavazás titkos volt, sajtóinformációk szerint 10 tagállam támogatta a javaslatot, 12 tartózkodott és öten szavaztak ellene. A javaslat leszavazásához úgynevezett minősített többségre lett volna szükség, vagyis a tagállamok 55 százalékának szavazata kellett volna, olyan módon, hogy az EU teljes népességének legalább 65 százalékát képviseljék.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban többször is hevesen tiltakozott a javaslat ellen, mert szerinte ez európai-kínai konfrontációt teremtene. Németországban a kormánykoalícióban nem volt egyetértés a döntéssel kapcsolatban, de végül Berlin is ellenezte az Európai Bizottság javaslatát. Az ellenzők egy Kína és Európa közötti kereskedelmi háborútól tartanak, Kína többek közt az európai tejtermékek, disznóhús és brandy behozatalára vethet ki magasabb vámot a jövőben. A brüsszeli központú Bruegel gazdasági elemzőközpont e heti tanulmányában azt is kiemelte, hogy az európai klímacélok elérését is nehezítheti, ha akadályokat görgetnek az alacsony kibocsátású járművek terjedése elé.

Az európai autógyártókat kedvezőtlenül érinti a mesterségesen nyomott árú autók behozatala, hiszen a szektor számos egyéb problémával küzd: magas energiaárak és szűkülő európai piac mellet a korábban fontos célországnak számító Kínában is visszaesett az európai gyártók járművei iránti kereslet. Az Európai Bizottság azonban kiemelte, továbbra is tárgyalnak a pekingi kormánnyal, és amennyiben az exportőrök a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelő megoldást javasolnak, felülvizsgálhatják a mostani döntést.