- Svájciak és szlovákok menthetik meg a Dunaferrt, de csak üzemeltetnék, nem vennék meg

2024-10-04 21:09:00 CEST

Egy tőkeerős pénzügyi és szakmai hátterű svájci-szlovák konzorcium, a Duferco és a Minerfin párosa átvenné a dunaújvárosi vasmű romjain létrejött két társaság üzemeltetését – írja a Világgazdaság. Értesülésük szerint, ha a tervük megvalósul, vasérccel és acélbugával, azaz hengerelésre váró vastagabb acéldarabokkal látnák el a Liberty tulajdonában lévő korábbi ISD Dunaferr-érdekeltségeket. Úgy tudják, a Duferco és a Minerfin nem akar tulajdonrészt szerezni a volt Dunaferrben, csak a Libertyhez került eszközei üzemeltetésére vállalkoznának.

„A konzorcium már érdeklődött azoknál a vállalatoknál, amelyekkel Magyarországon a dunaújvárosi tevékenységhez kapcsolódóan együtt kellene működniük. Sőt, ugyanebben az ügyben korábban már megkeresték Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, és nem kizárt, hogy az új fejlemény – a hengermű-tulajdonos Dunarolling ellen indult felszámolás – fényében ismét jelentkeznek. Esetleg már meg is tették” – feltételezte a lap. A konzorcium újbóli megjelenése mentőöv lehet a dunaújvárosi acélgyártás és az ott dolgozó, de most éppen állásidőn lévő alkalmazottak számára.

Amint arról kedden lapunk is beszámolt, a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. az elmúlt egy évben tetemes tartozásokat halmozott fel az ISD Powerrel szemben és azokat szeptember végig nem rendezte. AZ ISD Power felszámolási eljárást indított, ezzel szinte kilátástalan helyzetbe hozva a társaságot. A vasmű dolgozói szeptember közepén tüntettek is a kialakult helyzet ellen, de már elvesztették a reményüket is, hogy újraindulhatna az üzem.

Az újabb fordulat miatti felelősséget a Nemzetgazdasági Minisztérium a Libertyre hárította, emlékeztetve, hogy mintegy másfél éve a vasmű megvásárlására egyedül az indiai-brit konszern adott be érvényes és nyertes pályázatot, amely 2022 decemberében a gyár megsegítésére sietett egy olyan időszakban, amikor az acélipar világszerte a legnehezebb időszakát élte. – Mindezek ellenére a magyar gyártó ismét nehéz helyzetbe került. A Liberty mindent megígért, de szinte semmi sem teljesült – hangsúlyozta a tárca. Arról a Népszava is beszámolt, hogy a másik cég, a Duna Furnace dolgozói is hónapok óta állásidőn vannak.