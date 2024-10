- Folyamatos izraeli légitámadás alatt áll Bejrút, városszerte felcsaptak a lángok

Libanon;Izrael;háború;Hamász;Gázai övezet;Hezbollah;pusztítás;

2024-10-06 12:07:00 CEST

Izraelnek a libanoni, Irán által támogatott terrorszervezet, a Hezbollah ellen indított háborúja óta a legsúlyosabb támadást élte át vasárnapra virradóra a főváros, Bejrút – írja a BBC helyszíni tudósítója, aki szombat éjjel néhány másodperces eltérésekkel látta a detonációk okozta villanásokat és a felcsapó lángokat a déli külvárosi negyedek felől. Videófelvételeken egy hatalmas tűzgömböt is rögzítettek, feltételezések szerint egy benzinkút robbant fel, amikor találat érte.

Helyi jelentések szerint Bejrút éjjel folyamatos támadás alatt állt. Előzőleg az izraeli hadsereg, az IDF evakuálásra szólította fel a helyieket. Ugyanakkor a támadások helyszínein sokan gyalogosan tudtak csak menekülni, mert az előző hetek légitámadásaiban az utak jelentős része megrongálódott, vagy csak a törmelékek zárták el és tették használhatatlanná. A Sky News szerint az izraeli támadások vasárnap reggel is folytatódtak.

Az IDF közlése szerint a Hezbollah kezén levő területekre, létesítményekre összesen 2000 célpontra mértek csapást, azokra elsősorban, ahonnan a terrorszervezet is tüzet nyitott az izraeliekre. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombat esti televíziós beszédéében azt állította, hogy az Irán vezette „barbár” erők ellen harcolnak.

A bejrúti légicsapások mellett folytatódott a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász elleni offenzíva is, a Gázai övezetben egy mecsetet ért bombatalálat, a helyi polgári védelmi ügynökség szerint legkevesebb 21-en meghaltak. Az AFP hírügynökség szerint a mecset a Gáza középső részén, Deir al-Balahban volt, az IDF állítja, azt a Hamász parancsnoki és irányító központnak használt, ahogy egy közeli iskolát is, amit szintén célba vett az izraeli haderő. Az közölték, hogy ők mindkét esetben „lépéseket tettek a polgári áldozatok esélyének minimalizálására”. A jelentések kitértek arra is, hogy a Hamász egy nap híján egy évvel ezelőtti Izrael elleni támadásával kezdődött az eszkalálódó közel-keleti konfliktus.Helyi egészségügyi források szerint azóta csak a Gázai övezetben 41 870 ezer ember vesztette életét és 97 166-an sebesültek meg.