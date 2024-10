- Az izraeli hadsereg több mint 20 libanoni település lakosait szólította fel arra, hogy azonnal hagyják el otthonaikat

Irán;Libanon;Izrael;evakuálás;Gázai övezet;Hezbollah;

2024-10-04 11:08:00 CEST

Az izraeli hadsereg több mint húsz dél-libanoni település lakosait szólította fel arra, hogy azonnal hagyják el otthonaikat – írja a The Guardian.

„Bárki, aki a Hezbollah elemei, létesítményei és harci felszerelései közelében tartózkodik, az életét kockáztatja” – közölte az X-en Avichay Adraee katonai szóvivő. A lakóknak azt üzente, az Awali folyótól északra menjenek.

Az izraeli légicsapások eközben tovább folytatódtak Libanonban. Jelentések szerint

egy támadás elvágott egy Libanont Szíriával összekötő, kulcsfontosságú utat, melyet emberek százezrei használnak a bombázások elől menekülve.

A libanoni közlekedési miniszter a Reuters-nek azt mondta, a Masnaa átkelő közelében történt légicsapás egy négy méter széles krátert hozott létre. Áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az IDF katonai szóvivője közölte, a Hezbollah az átkelőt arra használta, hogy katonai felszereléseket juttasson Libanonba.

Az izraeli hadsereg csütörtök este az eddigi egyik legintenzívebb csapássorozatot indította Bejrút déli részén. A célpont állítólag Háchem Szafieddine volt, akit a legesélyesebb jelöltként tartanak számon arra, hogy Haszan Naszrallah utódjaként a libanoni síita milícia következő vezetője legyen.

A Wafa palesztin hírügynökség szerint Gázában is folytatódtak az izraeli támadások. Deir al-Balah városában legkevesebb négy ember vesztette életét egy légicsapásban, harci gépek vették célba a déli Khan Younis több pontját, és a Nuseirat menekülttáborban is tűz keletkezett.

A hírek szerint eközben az iráni külügyminiszter, Abbász Araghcsi Bejrútba érkezett, ahol a libanoni miniszterelnökkel, Najib Mikatival és a parlamenti elnökkel, Nabih Berrivel találkozik majd.

Mint megírtuk, kedd este Irán két hullámban 180 rakétát – köztük most először bevetett hiperszonikusakat – lőtt ki Izrael felé. Ezek közül sokat még a levegőben sikerült megsemmisíteni, de néhány áthatolt a rakétavédelmen. Az iráni vezetés a Libanonra mért izraeli légicsapássorozat és a kedd hajnalban elindított szárazföldi offenzíva nyomán döntött a támadásról, amelyet az iráni Forradalmi Gárda deklaráltan megtorlásnak is szánt a szövetségesének számító libanoni síita szervezet vezetője, Haszan Naszrallah, illetve a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász politikai vezetője, Iszmáil Haníje Teheránban történt likvidálásáért. Iráni részről megszólalt Ebrahim Azizi, a teheráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának az elnöke is, aki szerint a rakétáik célkeresztjében izraeli katonai létesítmények álltak, de esetleges téves számítások miatt polgári célpontokba is csapódhattak. Később az izraeli hadsereg közölte, hogy nem észlel további fenyegetést, de válaszolni fog a támadásra.