- „Azért haltak meg 175 éve 13-an, mert nem cserélték a magyar zászlót fehér zászlóra” – Ellenzéki pártok is üzentek október 6-án

MSZP;DK;üzenetek;aradi vértanúk;október 6.;

2024-10-06 14:26:00 CEST

Azért haltak meg 175 éve 13-an, mert nem cserélték a magyar zászlót fehér zászlóra – szögezte le megemlékező Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára a DK EP-képviselője, aki ezzel Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának nyilatkozatára, amelyben a miniszterelnök politikai igazgatója az orosz-ukrán háborúval párhuzamba állította 1956-ot, és a 68 évvel ezelőtti forradalmunk és szabadságharcunk leverése alapján tanácsolta volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy ne védekezzenek az oroszok ellen.

Ahogy az ellenzéki politikus írta, a 13 Aradon kivégzett hazafi között olyan emberek is voltak – például Aulich Lajos, Damjanich János, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, gróf Vécsey Károly – akik egyáltalán nem, vagy csak felnőttkorukra tanultak meg magyarul. – De voltak köztük német, osztrák, szerb, horvát és örmény származásúak is, ami mindannyiukban közös volt, hogy életüket adták a szabad Magyarországért. Biztos vagyok benne, hogy az aradi vértanúk nem azért vállalták a lehető legnagyobb áldozatot, hogy 175 évvel később maga a magyar kormány cserélje fehér zászlóra a nemzeti lobogónkat – fűzte hozzá.

Dobrev Klára szerint ezért ma nem elég emlékezni, és fejet hajtani: „Azt is ki kell mondani, hogy Magyarországnak ma áruló kormánya van. Szégyen és gyalázat, ez nemzeti hőseink megcsúfolása”. A DK-s politikus, aki egy nem sokkal későbbi posztjához mellékelt fotó szerint Orbán Viktorhoz és Orbán Balázshoz hasonlóan szintén távol a hazától, Belgiumból írt, és a gyásznapot Gent városában fagyizással töltötte férjével, Gyurcsány Ferenc pártelnökkel és egyik gyermekével.

A Népszavához is eljuttatott közleményében Molnár Zsolt, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, az MSZP országgyűlési képviselője, pártigazgatója azt írta: „A Magyar Szocialista Párt az aradi vértanúk emléknapján tisztelettel és kegyelettel emlékezik meg arra a 13 hazafira, akik 1849. október 6-án életüket adták a magyar nemzetért, mártírhalált haltak Aradon. A 13 magyar honvédtiszttel egyidejűleg Pesten Batthyány Lajos, első felelős magyar miniszterelnök is az életét áldozta a magyar szabadságért.”

– Ma gyertyát gyújtunk és főhajtással tisztelgünk a mártírok emléke előtt, a magyar nemzet pedig sosem felejti el, mit tettek a hazáért. Fontos, hogy eszünkbe jusson, 1849. október 6-án olyan férfiak adták életüket a magyar függetlenségért és szabadságért, akik közül többen csak felnőttként tanultak meg magyarul beszélni, vagy egyáltalán nem is beszélték nyelvünket. Ennek ellenére kétség nem férhet ahhoz, szívük és lelkük magyar volt, magyar hősként haltak meg, mártírhaláluk előtt pedig több mint másfél évszázad múltán is őszinte tisztelettel hajt fejet minden magyar ember – emelte ki Molnár Zsolt is, aki az MSZP Facebook-oldalán közzétett fotó szerint a kivégzések helyszínén, Aradon emlékezett.