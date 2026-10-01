Jön az automatikus titkosítás a Facebookon és az Instagramon

A Meta azzal indokolja a változtatást, hogy így a felhasználók és adataik nagyobb biztonságban lesznek a csalóktól és hackerektől, a kormányok viszont ellenzik a felhasználók közötti teljes titkosítást, mert ezzel a bűnözők is nagyobb védelmet kapnak üzenetváltásaikhoz.