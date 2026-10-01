A volt miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletembert, egykori helyi konzervatív képviselőjelöltet akart megdöbbentően rossz helyesírású üzeneteivel megkörnyékezni. Azt gondolta, hátha el tudná intézni, hogy Ausztriában is odacsapjanak egyet az ukránoknak.
Beszéljenek az idős rokonaikkal, hogy eszükbe se jusson a Fideszre szavazni – szólította fel a fiatalokat az idős asszony a Ferenciek terén.
Az MSZP és a DK is a magyar szabadságért életület is áldozó, többségükben nem magyar anyanyelvű hősökre emlékezett. Utóbbi párt szerint az Orbán-kormány áruló.
Az Magyar Úszó Szövetség nem hozta nyilvánosságra döntésének pontos indokát, de közleményében gyermekvédelemre hivatkozott. Az eltiltott szakvezető korábban azt állította, hogy nem csinált semmit.
A Meta azzal indokolja a változtatást, hogy így a felhasználók és adataik nagyobb biztonságban lesznek a csalóktól és hackerektől, a kormányok viszont ellenzik a felhasználók közötti teljes titkosítást, mert ezzel a bűnözők is nagyobb védelmet kapnak üzenetváltásaikhoz.
Kis papírzászlócskákkal, valamint rövid szemrehányásokkal jelezte valaki az üzlettulajdonos édesapjának, hogy bajok vannak az országban.
Amiatt, hogy az EB nem adta ki az elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését megelőző üzenetváltást.
Vasárnapi programként szülők, diákok, gyerekek ragadtak krétát Csongrád-Csanád megye székhelyén, jelezve, hogy nem félnek, és tényleg elegük van.
Az EU vezetői vágyaikat sorolták, szimbólumokról, bástyákról és javaslatokról is üzentek az Egyesült Államok szerdán hivatalba lépő új elnökének.