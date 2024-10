- Másfél éves mélypontra zuhant a forint

euró;forint;árfolyam;forintgyengülés;

2024-10-07 13:04:00 CEST

Hétfő délelőtt is esett a forint, az euró jelenleg 401,62 forinton van, de fél 12-höz közeledve 402,08-as árfolyamot is láthattunk. Mint arra a Portoflio felhívja a figyelmet, ez új másfél éves mélypontot jelent.

Mint megírtuk, a forintgyengülés mögött elsősorban a romló külső kockázat húzódik meg: az árfolyamesés már a múlt hét elején megindult, miután Jerome Powell amerikai jegybankelnök arról beszélt, hogy a Federal Resreve lassabban fogja a dollárkamatokat csökkenteni, mint ahogy azt a piacok árazták. A bejelentés dollárerősödést hozott magával, amely ilyenkor gyengíti a feltörekvő piaci valutákat, így a forintot is. Ráadásul a forint a legsérülékenyebb a régióban. A végső lökést kétségtelenül a kiéleződő izraeli válság adta meg a feltörekvő valutáknak és a forintnak is.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője lapunknak elmondta, az elemzők már régóta számítottak arra, hogy az árfolyam eltolódik a gyengébb forint irányába, de nem lehetett előre megmondani, hogy milyen piaci, gazdasági vagy geopolitikai esemény lesz ennek kiváltója. Ő arra számított, hogy idén az euró-forint 390–400 forintos sávban mozog, és majd csak 2025-ben tolódik el 400–410 forint felé. Bizonytalan, hogy a forint visszatérhet-e tartósan a 400-as szint alá, különösen, hogy a gyengülést kiváltó okok most nem a magyar gazdaságban keresendők. A közel-keleti eseményekre a dollár tankönyvi módon erősödéssel reagált, míg a feltörekvő piaci devizák, így a forint is, gyengüléssel – hangsúlyozta az elemző. Arra számít, hogy az elkövetkező időszakban tovább erősödik a kockázatkerülés. Az év utolsó időszakában a kockázatok „kiárazódásával” az euróárfolyam esetleg visszatérhet 400 forint alá, de ehhez az is kell, hogy a jegybank a következő ülésein ne csökkentse kamatait.