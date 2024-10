- Csaknem bruttó 5,5 milliós fizetés, félmilliós ruhapénz és miniszteri szintű állami autó jár Lánczi Tamásnak, a helyettesei sem panaszkodhatnak

juttatások;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-10-07 15:12:00 CEST

Nemcsak a fizetések kimagaslóak, hanem az egyéb, béren kívüli juttatások is csábítóak az alig több, mint fél éve működő, de már száznál több embert foglalkoztató Szuverenitásvédelmi Hivatalnál, legalábbis ami a vezetőséget illeti – derült ki a HVG közérdekű adatigénylésére küldött hivatali válaszból.

A portál a hivatal vezérkara – Lánczi Tamás elnök, Berzi Gergely és Szablics János elnökhelyettes –, valamint a nemrég alakult Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetet vezető volt III/III-as tiszt, a rendszerváltás után a titkosszolgálatoknál, illetve az UD Zrt.-nél dolgozó Horváth József juttatásara volt kíváncsi. A válaszból a következő információk derültek ki:

Lánczi Tamás elnök: bruttó fizetés 5 483 520 forint/hó, 500 000 forint/év ruhapénz, 411 885 forint/év SZÉP-kártya juttatás, állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsi hivatali és magánhasználatra.

Berzi Gergely elnökhelyettes: bruttó fizetés 3 701 376 forint/hó, 450 000 forint/év ruhapénz, 361 475 forint/év SZÉP-kártya juttatás, Budapest bérlet.

Szablics János elnökhelyettes: bruttó fizetés 3 701 376 forint/hó, 450 000 forint/év ruhapénz, 411 885 forint/év SZÉP-kártya juttatás, állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsi hivatali és magánhasználatra.

Horváth József kutatóintézeti igazgató: bruttó fizetés 2 406 015 forint/hó, 400 000 forint/év ruhapénz, 210 246 forint/év SZÉP-kártya juttatás, munkába járási támogatásként 30 forint/km költségtérítés.

Az elnök és az elnökhelyettesek fizetése egyébként nem titok, mivel a tavaly év végén elfogadott, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is létrehozó törvény rögzíti. Sok más állami vezetőéhez hasonlóan ez is beépített automatizmusként a mindenkori átlagkeresethez kötődik. Az igazodási pont Matolcsy György, az ő fizetéséből kell kiszámolni Lánczi és helyettesei pénzét. A jegybankelnök fizetése pedig az Állami Számvevőszék elnökének béréből jön, ami az előző évi, KSH által megállapított bruttó havi átlagbér 12-szerese. Lánczi havi 5,5 milliója még Orbán Viktor kormányfői fizetésénél is magasabb, mivel az a júliustól érvényes emelés óta havi bruttó 4,77 millió forint. Persze a miniszterelnök országgyűlési képviselő is, ami havi mintegy 1,7 milliós mellékest jelent neki.

Lánczi két helyettesének fizetése az MNB elnökhelyettesek pénzéhez viszonyul. A havi bruttó 3,7 millió forint viszont meghaladja a kormánytagok egy jelentős részének fizetését, mivel a júliusi béremelés után a miniszterek többsége havi bruttó 3 534 680 forintot keres.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, Horváth József fizetése egyedi, nem törvény által megszabott, és a havi bruttó 2,4 milliós összeg még az államtitkároknak július óta járó 2,65 milliójánál is alacsonyabb. Igaz, ezt nála is kiegészíti a ruhapénz és a SZÉP-kártya, illetve némi benzinpénzt is kap.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal honlapján közzétették a nyár végéig kötött szerződések listáját, ebből pedig az derült ki,

egy évre 60 millió forintért bérelnek iroda lakásokat egy budai, Sánc utcai villaépületben. Mivel ezt „kinőtték”, októbertől 4 évre bő egymilliárd forintért egy Rákóczi úti irodaházba költözik a hivatal, de a Gellért-hegyi villát a tervek szerint tovább bérlik „reprezentációs célra”.

szerepel rajta egy 38,1 illetve 18,9 millió forintos megbízás jogi tanácsadásra, egy 9,1 milliós jogi képviseletre, és egy 8,4 milliós jogi feladatokra.

1,6 millió forintot fizetnek sajtófigyelésre,

4,8 millióért bérelnek elektromos kisteherautót,

2,7 millió forintért televíziókat és kiegészítőket szereztek be,