- Vitézy Dávid keresztbe feküdne a HÉV-járatritkításnak, meg is nevezte a felelősöket

2024-10-08 17:53:00 CEST

„Hajmeresztő tervvel állt elő Lázár János: jelentősen ritkítaná a Budapestre közlekedő HÉV-eket, annak ellenére, hogy ingázók százezrei használják ezeket a vonalakat” – szögezte le Facebook-posztjában Vitézy Dávid a hír hallatán, hogy a fenntartó MÁV-HÉV Zrt. drasztikus járatritkításokat tervez.

Az egyelőre még csak tervezet formájában létező dokumentum szerint csúcsidőben a ráckevei H6-os HÉV-en 18 százalékos, a gödöllői H8-ason 13-23 százalékos, míg a csepeli H7-es vonalon 12 százalékos lenne a férőhelycsökkenés, a szerelvények kocsiszámát is csökkentenék.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén bejelentett Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a járatritkítás megvalósulása ellen mindent el kell követni, ez az agglomeráció és Budapest közös érdeke. Ugyanakkor felsorolta, hogy kiket és milyen sorrendben tart felelősnek a kialakult helyzetért:

1. Az elsődleges és megkérdőjelezhetetlen politikai és szolgáltatásmegrendelői felelősség a Kormányt és különösen Lázár János közlekedési minisztert terheli. A szaktárca immár két éve semmilyen lépést nem tett a HÉV-ek cseréje érdekében, a korábbi visszavont járműtendert nem indították újra, sőt, a korábbi uniós forrásokat is kihúzták a beszerzés mögül – a főváros hallgatólagos beleegyezésével.

2. Meg kell említsem Tarlós Istvánt is, aki 2016-ban átadta a HÉV-eket az államnak anélkül, hogy világos, számon kérhető garanciákat kapott volna a Főváros a vonalak fejlesztésére. Tarlós főpolgármesterként viszont legalább a járatritkítások ellen bevédte a várost: olyan szerződést kötött, amiben a menetrend módosításához Budapest jóváhagyása kell.

3. Karácsony Gergely ezt is elengedte, az év elején Lázár Jánossal kötött új tarifamegállapodásban elveszítette a megrendelői jogait Budapest, így most már a főpolgármester maximum Facebook-posztokban tud csak tiltakozni a budapestiek százezreit érintő járatritkítás ellen, minden korábbi jogosítványáról önként lemondott.

Karácsony Gergely főpolgármester is valóban csak Facebook-posztban tudott tiltakozni. „Az állam működésképtelenségének a budapestiek nem lehetnek kárvallottjai. Budapest számára teljesen elfogadhatatlan a HÉV-ek járatritkítása, hogy az állam drasztikusan csökkentse az elővárosi közlekedési kapacitásokat. Évek óta kongatjuk a vészharangot, hiszen régóta világos, ha az állami fenntartású MÁV-HÉV nem szerez be új járműveket, vagy nem pörgeti fel a felújítást, akkor ellehetetlenülhet a közlekedés Budapest külső kerületeiben és egy sor agglomerációs településen is” – fogalmazott.

Budapest vezetője szerint a MÁV-HÉV-et üzemeltető állam gyakorlatilag azt várja, hogy válasszunk: a csepeliek, a soroksáriak, vagy épp a cinkotaiak közlekedését áldozzuk fel pusztán azért, mert ők nem végzik rendesen a feladatukat. Mint írta, egyikre sem hajlandó, mert az az utasoknak hosszabb várakozást, tumultust, rosszabb minőségű szolgáltatást, majd nyilvánvalóan az autós forgalom növekedését, több dugót, rosszabb levegőt jelentene. „Amíg Budapesten az elmúlt években alacsonypadlósra cseréltük az összes budapesti buszt, új trolikat szereztünk be, sőt, épp a napokban is érkezett egy új CAF villamos, aközben az állami fenntartású és jóval több pénzből gazdálkodó MÁV-HÉV hagyta lerohadni az egyébként is régen cserére érett vonatokat” – tette hozzá Karácsony Gergely.