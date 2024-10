- Nem lesz roma székházfoglalás

romák;székházfoglalás;Aba-Horváth István;

2024-10-09

Aba-Horváth István, a testület új elnöke ígéri, mindent elkövet, hogy a hivatal munkatársai megkaphassák elmaradt fizetésüket, az előző testület tagjai pedig a tiszteletdíjukat, és úgy tűnik, elmarad a székházfoglalási akció.

Az országos roma önkormányzat múlt heti alakuló ülésén a testület tagjai – ahogyan arról beszámoltunk – felhatalmazták az elnökké választott Aba-Horváth Istvánt, hogy „hatóságok bevonásával azonnal vegye birtokba” a szervezet Dohány utcai székházát. Lakatos Oszkár ugyanis, aki eddig ellátta az elnöki teendőket, a nyár folyamán és a közelmúltban is egyértelművé tette, hogy az átadás-átvételig nem engedi be az új testület tagjait a jelenleg zárva tartó székházba. Az állami támogatások elvonása miatt a roma érdekképviselet totálisan működésképtelenné vált: csak tartozás van, pénz nincs. A hivatal vezetőjét és munkatársait szélnek eresztették. Márpedig ez nehezíti az átadás-átvételt is, amire elvileg október elsejétől számítva hatvan nap áll rendelkezésre.

A múlt héten hozott közgyűlési határozat alapján újabb botrány fenyegetett, nem lehetett kizárni azt a lehetőséget, hogy Aba-Horváth István vezetésével az új roma képviselők rendőri közreműködéssel megpróbálják elfoglalni a Dohány utcai székházat. Aba-Horváth azonban már az alakuló ülésen finomította álláspontját, és arról beszélt, hogy mielőtt bármit lépne, a törvényesség betartása érdekében egyeztetni fog a kormányhivatallal.

Lapunknak adott tájékoztatásában a rendőrség érzékeltette, nincs túlságosan elragadtatva az ötlettől, hogy részt vegyen a székházfoglalási akcióban. Aba-Horváth István kérdésünkre elmondta: a kormányhivataltól is azt a tanácsot kapta, hogy – amennyiben jogszerűen akarnak eljárni – csak az átadás-átvétel után vegyék birtokba az épületet.

Aba-Horváth időközben felvette a kapcsolatot Lakatos Oszkárral. Mindketten arra a megállapításra jutottak: közös érdek, hogy az átadás-átvétel a lehető legrövidebb időn belül, zökkenőmentesen megtörténjen. Aba-Horváth István hozzátette, jó esélyt lát arra, hogy hozzáférhetővé váljon az idei évre szóló, a kormány által eddig visszatartott 670 millió forintos működési támogatás. Ígérte, mindent megtesz azért, hogy a hivatal elbocsátott munkatársai hozzájuthassanak az elmaradt bérükhöz, ahogyan az előző testület tagjai is a ki nem fizetett tiszteletdíjukhoz.

Lakatos Oszkár a Népszavának nyilatkozva – megerősítve az Aba-Horváth István által elmondottakat – kijelentette, hogy ha az új hivatalvezető megfelelő meghatalmazást hoz a Magyar Államkincstártól, részéről nincs akadálya az átadás-átvételnek. Becslése szerint ez két-három hét múlva valósulhat meg.