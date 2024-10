- Szijjártó Péter Mészáros Lőrinccel megnézte a Magyarországot eladósító, de az Orbán családot gazdagító Budapest-Belgrád vasútvonalat

Szijjártó Péter;Mészáros Lőrinc;Budapest-Belgrád vasút;

2024-10-09 15:30:00 CEST

Ma az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi munkálatok. Ez az eddigi legfontosabb mérföldkő az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése során – büszkélkedett Szijjártó Péter a Facebookon. Ehhez közös képeket is csatolt Mészáros Lőrinc egykori gázszerelővel, a miniszterelnök korábbi iskolatársával.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez azt jelenti, hogy a felcsúti oligarcha érdekeltségében lévő V-Híd és partnerei 150 kilométeres kétvágányú vasúti pályát építettek meg, ezzel nagyjából 300 kilométernyi vágány fektetésére kerül sor. Ezzel állítása szerint a jövő év végére már teljesen készen lesz a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza (és ezzel az egész beruházás, mivel Szerbiában jóval gyorsabban haladtak a munkálatokkal, ott novemberben a közlekedés is indul - a szerk.), ami Szijjártó Péter elképzelése szerint egy új korszakot nyit a Budapest és Belgrád közötti vasúti közlekedésben. Azt nem fejtette ki, hogy ez az új korszak esetleg a Kínának való hatalmas eladósodás törlesztését jelenti-e, amit kétségkívül hosszú ideig fizethetnek majd a magyar adófizetők. A projekt pesszimista becslések szerint 2400, az optimisták szerint 130 év alatt térülhet meg.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a V-Híd gépbemutató ünnepségén arra emlékeztetett, hogy a vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. – Egyes állomásokon még zajlik a munka, készítik elő a biztosítóberendezések telepítését is. Ezt követik majd a felsővezeték-építési munkálatok, az oszlopokat már látjuk is, és a budapesti szakasz kivitelezése is kezdetét vette – jegyezte meg.

Amiben azonban mások veszélyt látnak, abban az Orbán-kormány lehetőséget. – Mi azt gondoljuk, hogy erősíteni kell Kelet és Nyugat kapcsolatrendszerét. Azok, akik erre veszélyként tekintenek, inkább elszigetelnék egymástól a keleti és a nyugati világot, főleg annak gazdasági szereplőit - fogalmazott. Szerinte ebben a vitában a legjobb érvek Magyarország oldalán vannak, ugyanis a gazdaság sokat profitált az elmúlt években abból, hogy hazánk Kelet és Nyugat fontos európai találkozási pontja lett.

Kétségtelen, hogy a kínai gazdaság sokat fog profitálni a beruházásból, hogy Magyarország mit nyer vele egyes kormányközeli oligarchák - köztük a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző - meggazdagodásán kívül, az viszont továbbra sem egészen világos. Szijjártó Péter azzal érvelt erre, hogy a beruházás minden korábbinál közelebb hozza Magyarországot Szerbiával, továbbá, hogy „ez lesz a legversenyképesebb teherszállítási útvonal a dél-európai kikötőkbe érkező, Nyugat-Európába tartó távol-keleti áruk számára". Úgy folytatta, hogy az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi forgalom értéke évi 800 milliárd euró körül van, ez Kelet-Ázsia egésze esetében több ezer milliárd eurós nagyságrendet képvisel. – Ennek pedig egy jelentős része bizony hajón Dél-Európába érkezik, ahonnan vonattal ezeket az árukat Nyugat-Európába kell szállítani - magyarázta. Sőt, azt is állította, hogy a beruházásnak köszönhetően „óriási fejlődés” előtt áll a budapesti elővárosi vasúti közlekedés is, illetve a magyarországi teher- és személyszállítás még nagyobb arányban kerül át vasútra, amely a legkörnyezetkímélőbb szállítási mód. „Ez Magyarország történetének a valaha volt legnagyobb és legösszetettebb kötöttpályás közlekedési fejlesztése” - jelentette ki.

A miniszter végül kifejtette, hogy ilyen az, amikor „a józan ész felülkerekedik az ideologikus, dogmatikus megkötöttségeken”, a beruházás ugyanis nem jöhetett volna létre, ha „mi is ideologikus, dogmatikus megközelítés által foglyul ejtett külpolitikát folytatnánk”. Azt is mondta, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd „ezzel a munkával nemcsak az európai, hanem nemzetközi szinten is végleg letette a névjegyét (...) Megvannak a gépek, megvannak az emberek, ma már 1200-an a vállalatcsoport kötelékében, és a referencia is megvan” - közölte.