- Florida a vihar kapujában, rövid időn belül a második rendkívüli erejű hurrikán csap le az Egyesült Államok délkeleti részére

katasztrófa;Florida;Egyesült Államok;Joe Biden;hurrikán;külföldi magyar;külföldi magyarság;Kamala Harris;Ron DeSantis;

2024-10-09 19:42:00 CEST

A valós idejű műholdfelvételek tanúsága szerint Florida állam nyugati partjának középső részén, a Tampa és Fort Myers határolta mintegy 120 kilométeres sávban éri el a szárazföldet a Milton hurrikán, amelyet trópusi viharok megfigyeléséért felelős National Hurricane Center szakszolgálat „katasztrofális erejűnek” minősített. A hurrikán jelenleg a trópusi viharok erejét mérő Saffir-Simpson skála szerint eléri a legerősebb, 5-ös szintet.

A hurrikánok száma évről-évre növekszik a térségben és ebben a klímaváltozásnak is szerepe van.

A Mexikói-öböl átlagosnál melegebb vizéből felszálló nagy mennyiségű pára a kelet felől érkező hűvösebb légtömegekkel találkozik, így alakul ki a vihar spirál formája, amelynek „karjai” a nagy erejű széllökések mellett extrém mennyiségű csapadékot és áradásokat is magukkal hoznak.

A Tampa környéki part menti régióban kedd reggel 13 megyére adtak ki kötelező evakuációra szóló felhívást, amely több mint 1 millió embert érint, áll a Reuters jelentésében. A települések utcáin a rendőrség hangosbeszélővel figyelmezteti a lakosokat a mihamarabbi távozásra. Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó által kirendelt Nemzeti Gárda tagjai már egy hete szolgálatban vannak Tegnap délig a Helene hurrikán után hagyott törmeléket igyekeztek eltakarítani a Milton útjából, hiszen azok további emberéleteket veszélyeztethetnek.

A woke-ellenes kultúrharcáról ismert politikus tovább építi keménykezű politikai imázsát azzal, hogy a Helene hurrikán miatt kirendelt csapatok számát további 5.000 fővel megnövelte a Milton árnyékában. DeSantisra azonban a politikai játszmázás gyanúja is rávetül. Kamala Harris demokrata kampánya azzal vádolta meg hétfőn, hogy a kormányzó szándékosan nem fogadta az alelnök hívását a hurrikán ügyében. Ezt később DeSantis a jobboldali Fox Newsnak adott interjújában cáfolta és „képzelgésnek” nevezte a demokraták vádjait. Azonban Joe Biden is reagált a közelgő Milton hurrikán jelentette veszélyre és lemondta az eredetileg október 10. és 13. között tervezett találkozóját a németországi Ramstein-csoporttal, ahol Ukrajna fegyveres támogatásának meghosszabbítása szerepelt volna napirenden.

A lakosság többsége Florida állam északi részébe vagy más déli államokban, mint Georgia vagy Alabama keresnek menedéket. Vannak azonban olyanok is, akik szabad akaratukból nem akarnak, vagy egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak elmenekülni a viharzónából.

Floridában a „hurrikán partyk” a rendes esetben a helyi folklór részét képezik. A június elejétől november végéig tartó hurrikán szezont az emberek házibulikkal és más zárt téren tartott rendezvényekkel igyekeznek átvészelni. Az idei hurrikán szezon azonban a szokottnál több és nagyobb erejű viharokat hoz magával, amelyre a hatóságok képviselői sem győznek hangsúlyozni. A közösségi médiában (TikTok, Youtube, Facebook) sorra jelentkeznek be az elszánt és optimista helyi lakosok, akik az ablakok és ajtók bedeszkázásával és házilag emelt gátakkal igyekeznek védekezni az özönvíz ellen. Mások mennének, de anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy a viharzónától biztonságos távolban béreljenek maguknak egy hotelszobát vagy Airbnb-t, ahogy a tampai repülőtéren is kongó üresség fogadta már tegnap a televíziós forgatócsoportokat. Egy Tampában található kórház speciális mobil gátakkal védekezik, amely már jól vizsgázott a Helen hurrikán idején tapasztalt 2 és fél méteres áradáskor. Igaz, ezúttal 3 és 5 méter magas vízszintemelkedéssel számolnak a szakértők.

Bő két hete a Helene nevű hurrikán pusztított az állam Big Bend nevű északi régiójában, valamint Georgia, Tennessee, Virginia és Észak-Karolina államokban is. Az utóbbi esete különösen tragikus: az állam Appalache-hegységet érintő falvakban és kisvárosokban nem is a szél, hanem a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső pusztított. A medrükből kiöntött patakok és a hegyoldalról megindult sár épületeket és utakat temetett be. Jelenleg mintegy 700.000 ember, egy közel Belgiummal megegyező terület maradt folyóvíz és áram nélkül, hiszen a hegyek között vezető úthálózatot több ponton megsérült vagy használhatatlanná vált. A szövetségi katasztrófavédelmi hivatalnak megfelelő Federal Emergency Management Agency (FEMA) munkatársai és segélyszállítmányai is jórészt csak a hegyvidék legnagyobb városáig, Ashville-ig jutottak. A közösségi médiában hamar terjedni kezdtek az olyan összeesküvés elméletek és dezinformációk, amelyek azt állították: a FEMA visszatartja a kasztasztrófa áldozatainak szánt a forrásokat, amiket inkább Ukrajna és Izrael felfegyverezésére fordít.