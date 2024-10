Azahriah és a Skóciába szakadtak

Azahriah egyre hódít, Skóciába is eljutott. Ha nem is a Celtic Glasgow stadionjába, de az edinburghi Fringe Fesztiválra. Az ikonikus, ötszáz fős La Belle Angele klubban lépett fel egy héttel ezelőtt a fiatal sztárzenész. A kinti és az odalátogató magyarok szép felárat is hajlandóak voltak fizetni, hogy bejussanak – ugyancsak magyaroknak. Az esemény sikeres volt, de jellege, hangulata, befogadása némileg eltért az itthon megszokottól. Skóciában élő szerzőnk, Fekete Valér Sior is ott volt a koncerten, amely igencsak tarka érzelmeket, gondolatokat keltett benne. Írásában ezeket osztja meg velünk, és képet kaphatunk a rendezvény sajátos közegéről, atmoszférájáról is. A grafikai reagálás természetesen most sem marad el.