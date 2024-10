- Tornaterem a menedék, az izraeli légicsapások miatt milliók sietnek Libanon biztonságosnak vélt területeire

Libanon;Izrael;háború;menekültek;

2024-10-11 20:15:00 CEST

Az 5 és fél milliós Libanonban jelenleg több mint egymillió embernek kellett elhagynia az otthonát, és ezáltal folyamatos humanitárius segítségnyújtásra szorulnak a kialakult közel-keleti konfliktus miatt – mondta a Népszavának Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet közel-keleti regionális koordinátora, aki jelenleg Irakból irányítja a szervezet libanoni segélyakcióját.

Egy év elteltével a lokális, főleg Libanon déli és Izrael északi határát érintő rakétázások után, idén október elsején, Izrael és a libanoni Hezbollah közti konfliktus szintet lépett, és a zsidó állam szárazföldi offenzívát indított a terrorszervezet felszámolása céljából. Továbbá Libanon fővárosában, Bejrútban is légicsapásokat hajtanak végre azóta is. Dékány Bence leszögezte, hogy Libanon gazdasági és politikai helyzete már a konfliktust megelőzően is meglehetősen rossz volt, így magától értetődő, hogy a bejrúti kormányzat segítség nélkül nem tudja megoldani az előttük álló humanitárius válságot.

Több szervezet, köztük az ENSZ és mi is segítünk. Egy helyi partnerszervezetünk közreműködésével, a Middle East Council of Churches-en keresztül juttatjuk el az adományainkat. Bevált segélyezési forma, hogy az első fázisokban nemzetközi segélyszervezeti szövetségünk, a genfi székhelyű ACT Alliance már jelen lévő, a helyszínt jól ismerő tagszervezeteivel dolgozunk. Így célszerű és hatékony, hiszen nem tömörül sok szervezet egy helyen, továbbá elkerülhető a felesleges veszély vállalása is. A helyi szervezet minden nap felméri, mire van szükség, elsősorban a közösségi menedékhelyekre fókuszálva, amiket a libanoni kormány állított fel. Gyakorlatilag üres tornatermeket kell elképzelni, még egy matracot sem tudnak biztosítani. Különösen, hogy a bombázások miatt az infrastruktúra is kritikusan sérült, így gyakran beszerezni sem egyszerű a szükséges eszközöket. Az adományokból a partnerszervezetünk leginkább matracokat, hálózsákokat, takarókat szerez be és juttat el a helyszínre. Ezek mellett higiéniás csomagokat, mert sajnos az ilyen helyzetekben nagy az esélye egy járvány kirobbanásának – mesélte lapunknak az Ökumenikus Segélyszervezet közel-keleti regionális koordinátora. Hozzátette, szolidaritási akciót is hirdettek, a segíteni vágyók az 1353-as adományvonal hívásával segíthetik a bajba jutottakat.

Dékány Bence arról is mesélt a Népszavának, hogy nemrég részt vett Jordániában egy regionális egyeztetésen, ahol azt tapasztalta, hogy a libanoniakat minden előzetes tudás ellenére váratlanul érte, hogy menekülni kényszerülnek. – Különös dolog, hogy noha mindenki sejtette, hogy valami hasonló fog történni, hogy eljön az a pont, amikor eszkalálódik a konfliktus, de más érzés mikor meg is történik, és az ember a saját bőrén érzi. Volt egy fordulópont, amikor ráeszméltek, mindez nem egy távoli dolog, nekik is, az ő családjuknak is menekülniük kell. Milliók indultak el az ország északi, biztonságosabbnak vélt pontjaira, és egyelőre nem tudni mi várható. Érthető okból, megszűnt a biztonságérzetük, láttam rajtuk, hogy nagyon mélyen elkeseredettek.