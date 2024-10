- Lázár János egy ember kirúgásával nyugtatta meg magát, kár, hogy ettől több szerelvény még nem lesz

Lázár János;kirúgás;szerelvény;MÁV-HÉV Zrt.;

2024-10-11 05:50:00 CEST

Korábbi receptjéhez nyúlt Lázár János, a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatójának Nagy Gábornak a kirúgásával. Három hete a nyári vonatkáoszra reagált a MÁV menedzsmentjének felállításával. Hivatalosan akkor és most is az integrációs folyamattal indokolták a vezetőváltást, amelynek során egyesül a MÁV-START, a Volánbusz és a MÁV-HÉV, amelyek jövő év elejétől immár MÁV Személyszállítási Zrt.-ként folytatják. Nagy Gábor helyét Pál László veszi át, aki a közszolgáltató vállalat korábban már volt a cég igazgatója, amikor a vállalat állami tulajdonba került.

A személycsere azonban önmagában aligha oldja meg a problémát. Mint arról csütörtökön a Népszavához eljutott dokumentumok alapján részletesen írtunk: a MÁV-HÉV Zrt. azért tett javaslatot három HÉV vonalon járatritkításra a tavaly decemberi két másik vonalat érintő kapacitáscsökkentés után, mert nincs elég üzemképes motorvonat, amit forgalomba tudnának állítani. A járművek mindegyike elmúlt 40 éves, a járműflotta kétharmadát a hetvenes években vagy még előbb gyártották. A járművek alapesetben az üzembeállítástól számított 50. évig közlekedhetnének, de a vasúti hatóság 10 év haladékot adott. A cég kidolgozott egy komplex karbantartási tervet, amelynek köszönhetően eddig az elaggott járművekkel is üzembiztosan tudták közlekedtetni a járatokat. Csakhogy 2023-ban az építési és közlekedési tárca – Vitézy Dávidhoz eljutott levél szerint – utasításba adta, hogy értékhatárra és tárgyra tekintet nélkül minden beszerzéshez és közbeszerzéshez az ÉKM előzetes engedély szükséges, az igényeket havonta egy formanyomtatványon kell előre bejelenteni. Ez azonban olyan mértékben lelassította a karbantartást és javítást (ezt a Népszavának más forrásból is megerősítették), hogy a járművek korábbi rendelkezésre állását nem lehet biztosítani.

Jelen állás szerint jövőre négy kocsival kevesebbet tud forgalomba állítani a cég, ezért ritkítani kell a járatokat. A MÁV-HÉV Zrt. is érezte, hogy merész húzás ez, így tervezett jelentős menetrend módosítást egy osztályvezetővel üzenték meg a fővárosi közlekedésszervező cégnek. A javaslatot a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. mobiliásfejlesztés igazgatója Bodor Ádám kategorikusan visszautasította, ahogy Karácsony Gergely főpolgármester is elfogadhatatlannak nevezte. Vitézy Dávid összehívta a Fővárosi Közgyűlés általa vezetett szakbizottságát, a hétfői rendkívüli ülésre többek között Lázár Jánost is meghívták. A miniszter személyeskedő posztban reagált, ma pedig menesztette a cégvezetőt. Ám arra a kérdésre továbbra sincs válasz, hogy mikor indul a járműbeszerzés és az infrastruktúra felújítása, ezek nélkül ugyanis minden csak politikai látványszínház.