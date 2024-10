- A Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatója szerint nem baj, hogy a Nyugat nem segített az 1956-os hősöknek, mert akkor Magyarország is úgy járt volna, mint Ukrajna

Ukrajna;1956;orosz megszállás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-10-13 15:33:00 CEST

Bár az Orbán-kormány és propagandistáik előszeretettel harsogják, hogy nem állítható párhuzamba az 1956-os forradalom és Ukrajna orosz megszállása, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet munkatársa ismét ezt tette.

A Telex olvasója felhívta a figyelmet, hogy a szervezet újonann igazolt kutatója pár hete a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kutatótanáraként az Ultrahang podcastműsorában érdekes fejtegetésbe kezdett.

Somkuti Bálint azzal kezdte, hogy a Nyugat mintha nem gondolná végig, hogy tetteinek következményei vannak, amelyek a legtöbb esetben nem azok, mint amelyeket el akart érni. Egyben kijelentette, őt maximálisan felháborítja a nyugati világ Ukrajnával kapcsolatos „kétszínű és aljas” hozzáállása, mivel ha meg akarták volna védeni Ukrajnát, akkor ezt már 2022-ben meg tudták volna tenni. Az, ahogy a hazájukat az oroszoktól védő ukránoknak „csepegtetik” a felszerelést, azokat orosz állításokat támasztják alá, hogy ennek az egésznek a végső célja tulajdonképpen Ukrajna elpusztítása, másodsorban Oroszország meggyengítése - vélekedett. Somkuti Bálint szerint a nyugat saját hitelét és szavahihetőségét ássa alá, mivel 2022 februárjában el kellett volna látni az országot fegyverrel. Éppen ezért azt kérte a nyugati vezetőktől, hogy amennyiben nem gondolják komolyan Ukrajna megsegítését, akkor ne játszanak a világbékével.

„Ezek a kijelentések, ezek a cselekvési minták mindig arra visznek engem, hogy feltegyem a kérdést, hogy a Nyugat vajon mennyire gondolja komolyan ezt az egészet. És milyen jó, hogy '56-ban nem segítettek bennünket, mert lehet, hogy mi is úgy jártunk volna, mint az ukránok”

- fogalmazott.

A héten jelentették be, hogy Somkuti Bálint a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz tartozó Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet munkatársaként dolgozik a továbbiakban. A kutatót „hidegfejű realistaként”, a negyedik generációs posztmodern hadviselés magyar specialistájaként mutatták be, aki szerint senki sem adhat mattot Magyarországnak. Főnöke a korábbi III/III-as Horváth József lesz.

Korábban a miniszterelnök politikai igazgatójának egyik megszólalása váltott ki nagy visszhangot. Orbán Balázs ebben lényegében arról beszélt, hogy Magyarország nem védekezne egy esetleges orosz agresszióval szemben. A kormányzati kommunikáció látványos összezavarodása után elnézést kért, majd a miniszterelnök az Európai Parlament strasbourgi ülésén azt hangoztatta, „minden analógia és összehasonlítás, ami a magyar ’56-os szabadságharcosokat veti össze Ukrajnával, tévedés és meggyalázása a magyar szabadságharcosok emlékének. Semmi közös nincsen ’56-ban meg az ukrán–orosz háborúban”, éppen ezért minden ilyen analógiát visszautasít.

Somkuti Bálint kijelentéseit annak fényében is érdemes szemlélni, hogy a Fidesz 56'-os emlékezetpolitikájához hozzácsatolta a nyugati segítség elmaradásának felemlegetését,például azt a történelemhamisító állítást is, miszerint a Szabad Európa Rádió többször is azzal hitegette a forradalmárokat, hogy érkezik a nyugati segítség. Ez a leginkább csak kommunista propaganda volt, valótlanságát egyébként Ungváry Krisztián történész egy korábban közzétett írásában mutatta be.