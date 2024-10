- Az Egyesült Államok korszerű rakétavédelmi rendszert telepít Izraelbe az azt kezelő katonákkal együtt

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Pentagon;

2024-10-14 07:13:00 CEST

Joe Biden amerikai elnök utasítására az Egyesült Államok Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) rakétavédelmi rendszert telepít Izraelbe az azt kezelő katonákkal együtt, hogy az iráni rakétatámadást követően segítsen megerősíteni az ország légvédelmét – közölte a Pentagon.

A BBC azt írja, a közlemény szerint a Thaad bevetése megerősíti az Egyesült Államok sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael, valamint az ott élő amerikaiak védelme iránt az Irán által elkövetett, további támadásokkal szemben.

Az USA 2019-ben is küldött Thaad-ütegeket Izraelbe, akkor a kiképzés és a gyakorlatozás volt a cél.

Mint megírtuk, vasárnap amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy küszöbön állhat egy izraeli támadás Irán ellen. Egyes washingtoni tisztviselők azt is tudni vélik, hogy Izrael leszűkítette az országot az október első napján ért rakétatámadásra adott esetleges megtorlás célpontjait: kizárólag a katonai és az energetikai infrastruktúrát vennék célba. Az Egyesült Államok nem lát arra utaló jeleket, hogy a zsidó állam nukleáris létesítményekre mérne csapást, vagy merényleteket hajtana végre Iránban.

Irán a hónap elején két hullámban 180 rakétát lőtt ki Izrael felé. Ezek közül sokat még a levegőben sikerült megsemmisíteni, de néhány áthatolt a rakétavédelmen. Az iráni vezetés a Libanonra mért izraeli légicsapássorozat és a kedd hajnalban elindított szárazföldi offenzíva nyomán döntött a támadásról, amelyet az iráni Forradalmi Gárda deklaráltan megtorlásnak is szánt a szövetségesének számító libanoni síita szervezet vezetője, Haszan Naszrallah, illetve a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász politikai vezetője, Iszmáil Haníje Teheránban történt likvidálásáért. Iráni részről megszólalt Ebrahim Azizi, a teheráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának az elnöke is, aki szerint a rakétáik célkeresztjében izraeli katonai létesítmények álltak, de esetleges téves számítások miatt polgári célpontokba is csapódhattak. Később az izraeli hadsereg közölte, hogy nem észlel további fenyegetést, de válaszolni fog a támadásra. Később az iráni elnök, Maszúd Peszeskján azt mondta, Irán nem akar háborút, de határozott választ ad, ha Izrael megtorolja a rakétatámadását.