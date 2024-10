- Polt Péternek levelet írtak, hogy Orbán Balázs hazaáruló-e, feljelentésként továbbította a kérdést

feljelentés;Polt Péter;hazaárulás;Orbán Balázs;

2024-10-14 11:24:00 CEST

Feljelentésként továbbította Polt Péter legfőbb ügyész Jakab Péter írásbeli kérdését, hogy az álláspontja szerint hazaárulást vagy hazaárulás előkészületét követt-e el Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, amikor messzire visszhangzó kijelentéseket tett arról, hogy 1956-os forradalom tapasztalatai nyomán Ukrajnának egyszerűen felelőtlenség védekeznie az orosz katonai agresszióval szemben. „Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát... De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett” – fogalmazott a politikus. Kijelentéseit a főnöke, Orbán Viktor is hibának nevezte, Orbán Balázs bocsánatot is kért értük. Az Országgyűlés honlapján szereplő írásbeli kérdésben Jakab Péter firtatta azt is, hogy indult-e már egyáltalán eljárás a miniszterelnök politikai igazgatója ellen, akinek az ügyét Polt Péter miatt most a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálhatja.

Orbán Balázs egyébként világhírű lett a fent idézett mondatokkal, amelyeknek csak egy részéért kért bocsánatot. Azt pedig, hogy amíg 1956-ban Magyarország védekeznie kellett a szovjetek ellen, Ukrajnának viszont nem tanácsolja, hogy ellenálljon, később meg is erősítette. A botrány mellékszálaként Szijjártó Péter bekérette a német nagykövetet a kritikus megjegyzései miatt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóinézet egyik új embere pedig tovább töprengett 1956 és az orosz-ukrán háború összefüggéseiről.

Hazaárulásért 10-20 évi vagy akár életfogytiglani, hazaárulásra irányuló előkészületért 1-5, háború idején 2-8 évig tartó szabadságvesztést lehet kapni.