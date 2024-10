- Gyöngyösi Márton kilép a Jobbikból, felhagy a politizálással és a közéletből is távozik

távozás;kilépés;belpolitika;közélet;Gyöngyösi Márton;Jobbik ;

2024-10-15 12:13:00 CEST

Világos, hogy innen a párt számára a „Jobbik gyökereihez” nincs visszaút. Számomra legalábbis biztos nem. Búcsúzom. A párttól és belátható időre a magyar belpolitikától és közélettől egyaránt – szögezte le hosszú Facebook-posztjában Gyöngyösi Márton az ellenzéki párt volt elnöke, korábbi EP-képviselő, aki – bár megjegyezte, hogy a jövőben nem fog „visszalőni”, nem fogja egykori társait bírálni –, de most meglehetősen éles bírálattal vett búcsút politikai közösségétől.

Beismerte, hogy a Jobbikra leselkedő veszélyek tekintetében a számukra kudarccal végződött uniós választás után, amikor lemondott elnöki pozíciójáról. – A legnagyobb veszély az, ha a párt új elnöksége a közel egy évtizede képviselt néppárti, konzervatív politika útjáról letérve visszatér megjelenésében, hangszínében, üzeneteiben a „régi” Jobbik útjára és felkínálkozik az immár szélsőjobbra kitolódott rezsim szatellitjének szerepkörére, ahol bár már most is komoly túlkínálat van, de az eddig legkomolyabbnak ígérkező kihívóval szembeni küzdelemben akár még hasznát is veheti. Ahogy elnézem a párt jelenlegi kommunikációját és irányvonalát, sajnos pont ez történik – írta Gyöngyösi.

A Jobbikról végleg lemondó egykori pártelnök legélesebben azt ítélte el, hogy az új elnökség záhonyi kihelyezett ülésén módosította az orosz-ukrán konfliktus kapcsán hosszú évekkel ezelőtt kialakított – Magyarország Szent István-i és ’56-os örökségéből következő, nemzeti érdekeinkkel egyező, NATO- és EU tagságunk kötelezettségvállalásaiból levezetett – álláspontjukat. Leszögezte, hogy a módosítás azt „Fidesz-kompatibilissé teszi, vagyis szó szerint átveszi a kormányunk által képviselt orosz propagandát”.

Gyöngyösi szerint az új vezetés a magyarságpolitikában visszatért az árvalányhajas múltba révedéshez, a bűnözést kékfény-híradóként kezeli, a párt egyik alelnöke eközben „hungarizmusról delirál”, demagóg, a késő kádárizmust idéző javaslatokkal él, mint például az ingyen bankolás, a pénzintézetek működésébe való állami beavatkozás ötlete. Visszaváltoztatták a párt nevét, amivel az eddigi politikus szerint a Jobbik vezetői az egy évtizedes néppártosodást szúrták szíven.

– Az emlékeket megőrzöm, a küldetésünkhöz hű bajtársakkal meg majd úgyis találkozunk még, hiszen munka és feladat lesz bőven egy szebb, európai, keresztény, polgári Magyarország felépítésében – zárta posztját Gyöngyösi Márton.