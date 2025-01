Kiss Viktor: A baloldali politika nyomában

A magyarországi ellenzéki politikai nyilvánosság napjainkban egyetlen alapvető kérdés körül forgolódik: hogyan lehetne leváltani Orbán Viktor rendszerét egy eltorzított képviseleti demokráciában úgy, hogy közben az intézményes pártpolitikai ellenzék erre nyilvánvalóan nem alkalmas. Nem is képes rá, el is fogadta a ráosztott szerepet és győzelme nem is volna kívánatos.