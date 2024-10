- Kibővítené a gyűlölet-bűncselekmények körét az Orbán-kormány, megszüntethető lesz az online tárhelyszolgáltatás is

törvénytervezet;Igazságügyi Minisztérium;Büntető törvénykönyv;gyűlölet-bűncselekmény;

2024-10-15 21:41:00 CEST

Új tényállással egészítené ki a kabinet a köznyugalom elleni bűncselekmények körét a Büntető törvénykönyv 332. §-ban - derül ki egy, az Orbán-kormány oldalára kedden feltöltött törvénymódosítási javaslatból.

Az Igazságügyi Minisztérium ebben az online elkövetett csalások elleni hatékony fellépés érdekében több előírást is módosítana, de nem csak ebben a tárgyban változtatnák meg a jogszabályokat. Egyes gyűlölet-bűncselekmények szélesebb körben lennének szankcionálhatók: e szerint a közösség elleni uszítás bűntettét követné el, aki a nagy nyilvánosság előtt egy nemzet vagy etnikai, faji, vallási csoport sérelmére elkövetett emberiesség elleni, avagy az élet, a testi épség és az egészség ellen elkövetett bűncselekmény megtörténtét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azt igazolni törekszik. Fontos kitétel, hogy ezt az elkövetőnek oly módon kell megtennie, hogy az alkalmas legyen az adott nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra vagy gyűlöletre uszításra. Mindezért akár három év szabadságvesztés is kiszabható lenne.

Ha a törvénymódosítást elfogadják, a leendő bűncselekmény rokon vonásokat mutat a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásának bűncselekményével, amely esetben szintén hasonló magatartást (tagadás, kétségbe vonás, jelentéktelen színben feltüntetés, igazolni törekvés) kell megvalósítania az elkövetőnek. (Utóbbi a holokauszttagadás büntethetőségeként vált ismertté - a szerk.)

Új intézkedés lenne emellett azon tárhelyszolgáltatás megszüntetése az elkövető számára, amelyet bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt. Mindez akkor is lehetséges volna, ha a tettessel szemben büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn (kóros elmeállapotú, gyermek, vagy meghalt), s akkor is, ha a legenyhébb büntetésben, megrovásban részesítették. A tárhelyszolgáltatás megszüntetését az állami adó- és vámhatóság hajtja végre. A felfüggesztésre is lehetőség nyílna. Ezt a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendelhetné el, ha az eljárásban helye van a megszüntetésnek és alappal tehető fel, hogy a szolgáltatás felhasználásával újabb bűncselekményt követnének el.

Egy másik törvénymódosítási javaslat szerint életbe lépne egy új jogintézmény, ami a személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak jogaira vonatkozik: e szerint az érintett indítványozhatja, hogy tiltsa el az agresszort a vele való önkényes kapcsolatfelvételtől. Erre a vádemelés után vagy a korábban elkövetett bűncselekmény esetében lesz lehetőség. Ennek megsértése bűncselekmény lenne: a zaklatás vétségét követné el, aki azt követően, hogy vele szemben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság büntetőügyben határozatot hozott a sértett magánéletébe való beavatkozás tilalmáról, a határozat hatálya alatt a sértettel kapcsolatot teremt abból a célból, hogy a sértettet megfélemlítse vagy a magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon. Utóbbiért akár egy év szabadságvesztés is kiszabható lesz.