- A Verhovna Radában Volodimir Zelenszkij győzelmi terve, a titkos mellékletekről ezúttal sem derültek ki érdemi részletek

Ukrajna;Verhovna Rada;béketerv javaslat;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-10-17 11:02:00 CEST

Oroszország évtizedek óta kihasználja azt a geopolitikai bizonytalanságot, amely annak tudható be, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ez csábította arra is, hogy rátámadjon az országra. Ukrajna meghívása az észak-atlanti szerződés szervezetébe éppen ezért alapvető fontosságú az egész világ számára – fejtegette Volodimir Zelenszkij az ukrán parlamentben.

Az ukrán elnök tegnap a képviselők előtt is bemutatta a győzelmi tervként is emlegetett dokumentumot, amelyet az elmúlt hetekben egyesült államokbeli látogatása alkalmával szűk körben már ismertetett mindenekelőtt Joe Biden amerikai elnökkel, illetve Kamala Harris és Donald Trump elnökjelöltekkel. Később brit, francia, német és olasz vezetők is tájékoztatást kaptak a terv részleteiről, ma és holnap pedig további európai vezetők is első kézből ismerkedhetnek meg vele, miután Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Volodimir Zelenszkijt is meghívta az uniós csúcstalálkozóra.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, a terv öt pontból és három titkos mellékletből áll. A legfontosabb Ukrajna meghívása a NATO-ba, ez az első pont. Az ukrán elnök hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy ez nem a jelen, hanem a jövő kérdése, de Putyin orosz elnöknek látnia kell, hogy geopolitikai elképzelései vesztésre állnak a világgal szemben. A második pontban a védelemről van szó: meg kell védeni az ukrajnai hadszintéren levő pozíciókat, és harcokat folytatni Oroszország területén, hogy maguk az oroszok is érezzék, mi is az a háború.

Ukrajna javasolja továbbá, hogy szövetségesei telepítsenek területére egy átfogó, nem nukleáris elrettentőcsomagot, amely elegendőnek bizonyulna ahhoz, hogy megvédje az országot bármilyen orosz katonai fenyegetéstől

– ezt fejtik ki a terv harmadik pontjában.

A negyedik pont a stratégiai gazdasági potenciál címet viseli, s egyebek közt arról van szó benne, hogy Ukrajnának olyan természeti kincsei vannak, köztük ritka fémek, mint például az urán, a titán, a lítium, a grafit. – Ezek vagy Oroszországot és szövetségeseit, vagy Ukrajnát és a demokratikus világot fogják erősíteni a globális versenyben – mondta Zelenszkij, s hozzátette: Ukrajna felkéri az Egyesült Államokat és néhány más országot, elsősorban az Európai Unió tagjait, kössenek különleges megállapodást ezeknek az erőforrásoknak a védelmére, a gazdasági potenciál közös kiaknázására.

A harcok befejeztével Ukrajna az egyik legtapasztaltabb és legnagyobb katonai kontingenssel fog rendelkezni, és ezt az ukrán tapasztalatot a NATO védelmének megerősítésére és az európai biztonság garantálására kell felhasználni

– hangsúlyozta végül az ukrán elnök a háború utáni időszak terveivel foglalkozó ötödik pont kapcsán.

A titkos mellékletekről érdemi részletek ezúttal sem derültek ki. Az ukrán parlament humanitárius és információs politikájával foglalkozó bizottság alelnöke, Jevhenyija Kravcsuk később a sajtónak elmondta, hogy elsősorban biztonsági és gazdasági kérdésekről van szó bennük. Nem hozzák nyilvánosságra őket, de természetesen eljuttatják azokhoz, akiknek a közreműködésére számítanak a végrehajtásban.