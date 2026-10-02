Orbán Anita külügyminiszter szerint a tervezet októberben várható elfogadása megerősítheti a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Magyar Péter miniszterelnök üdvözölte a fejleményt.
Az ukrán kormányátalakítás keretében meneszteni kívánt Mihajlo Fedorov védelmi miniszter csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón élesen támadta Olekszandr Szirszkijt, az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) főparancsnokát, azzal vádolva őt, hogy blokkolja a katonai reformokat, és nem hajlandó nyíltan foglalkozni a hadseregen belüli problémákkal.
A verhovna rada Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök állításait cáfolva megerősítette Ukrajna demokratikusan megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij mandátumát.
Hat vezető európai ország külügyminisztere közös nyilatkozatban tett hitet az orosz agresszió megállítása, Ukrajna még erőteljesebb katonai és gazdasági támogatása mellett az orosz-ukrán háború 1000. napján.
Az ukrán parlament humanitárius és információs politikájával foglalkozó bizottság alelnöke közölte, ezekben elsősorban biztonsági és gazdasági kérdésekről van szó.
Halálos áldozata is van az ukrán szélsőjobb és a rendfenntartók kijevi összecsapásának. A tiltakozás a decentralizációs törvény elfogadása miatt robbant ki. A rendőrség komoly fegyvereket foglalt le, köztük gránátokat és bombavetőt. Elemzők már rég figyelmeztettek a szélsőjobboldali veszélyre, főképp annak fényében, hogy számtalan fegyveres alakulatuk van az országban.
Új vezetőket jelölt a Külügyminisztérium, az Ukrán Nemzeti Bank, illetve a főügyészség élére Petro Porosenko államfő — jelent meg tegnap az ukrán parlament, a Verhovna Rada honlapján. Az elnök Pavlo Klimkint, Ukrajna jelenlegi németországi nagykövetét javasolja a külügyi tárca élére Andrij Descsica helyett.
A kijevi főtéren, a Majdanon elesett ellenzéki tüntetőknek az Ukrajna hősei címet adományozta posztumusz az ukrán parlament, a Verhovna Rada hétfőn.