Támad a szélsőjobb

Halálos áldozata is van az ukrán szélsőjobb és a rendfenntartók kijevi összecsapásának. A tiltakozás a decentralizációs törvény elfogadása miatt robbant ki. A rendőrség komoly fegyvereket foglalt le, köztük gránátokat és bombavetőt. Elemzők már rég figyelmeztettek a szélsőjobboldali veszélyre, főképp annak fényében, hogy számtalan fegyveres alakulatuk van az országban.