- A polgármestereket is kiraknák az alapítványi egyetemek vezetéséből

oktatás;Erasmus;egyetemek;modellváltás;

2024-10-18 12:05:00 CEST

A politikai felsővezetőket, országgyűlési képviselőket, polgármestereket, kormány- és miniszteri biztosokat és más, a közigazgatási törvény hatálya alá tartozó szakmai vezetőket és köztisztviselőket is száműzné a kormány a “modellváltó” egyetemek kuratóriumaiból és felügyelő bizottságaiból - derült ki egy szerdán benyújtott törvénymódosító javaslatból, amit a hvg.hu szemlézett elsőként.

Ha a javaslatot elfogadják, a korlátozás azokra vonatkozik majd, akik az egyetemi megbízatásuk kezdetekor, vagy az azt megelőző egy évben a fenti tisztségek valamelyikét betöltötték.

Kikötnék azt is, hogy a közérdekű alapítványokhoz kiszervezett egyetemek kuratóriumaiba, felügyelő bizottságaiba csak olyanok ülhetnek be, akik rendelkeznek “a tisztség betöltéséhez szükséges függetlenséggel, feddhetetlenséggel, pártatlansággal és integritással” - azt, hogy ez megvalósul-e, az Állami Számvevőszék vizsgálja majd.

Mindezen felül megszabják, hogy a mostani, élethosszig tartó kinevezés helyett a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok megbízatása hat évre szólhat és legfeljebb egy alkalommal válaszhatók újra, valamint vagyonnyilatkozatot is tenniük kell. További korlátozásként tervezik előírni azt is, hogy a tagok egyszerre csak egy intézményben tölthetnek be tisztséget.

Ha a törvénymódosítást elfogadják, az több érintett egyetemen is változásokat hoz majd. A kecskeméti Neumann János Egyetem kuratóriumának jelenleg is tagja Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke. Az Óbudai Egyetem kuratóriumának elnöke Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere. A Dunaújvárosi Egyetem kuratóriumának elnöke Süli János KDNP-s parlamenti képviselő. Az Állatorvostudományi Egyetem kuratóriumi tagja Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselő. De távozhat a Debreceni Egyetem kuratóriumából Szólláth Tibor egykori fideszes honatya is, aki 2024 októberéig Hajdúnánás kormánypárti polgármestere volt.

A törvénymódosítást az EU nyomására kényszerült kidolgozni a magyar kormány, miután az uniós kormányok képviselőiből álló EU Tanács 2022 decemberében kizárta az uniós finanszírozású Erasmus+ csereprogramból és a Horizont Európa kutatási-fejlesztési programból azt a 21 magyarországi egyetemet, amelyek az elmúlt években “modellváltáson” estek át.

Brüsszel ugyanis összeférhetetlennek minősítette, hogy az egyetemek irányító testületeit ellepő fideszes vagy kormányközeli politikusok, tisztviselők dönthetnek uniós támogatások felhasználásáról is.

Az idei tanévtől az érintett 21 egyetem hallgatói már egyáltalán nem vehetnek részt az Erasmus programban, az intézmények jelentős uniós támogatásoktól estek el. Bár a kormány létrehozta az Erasmust helyettesítő Pannónia programot, az nem aratott nagy sikert a magyar hallgatók körében. Mint a Népszava megírta, augusztusban valamivel több mint 200, szeptemberben több mint 500 hallgató ment külföldre tanulni a Pannónia programmal, míg az Erasmusban tavaly még mintegy 10 ezer magyar hallgató vehetett részt.