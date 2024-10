- Több száz munkahely szűnt meg a magyar akkugyárakban

elbocsátás;Samsung;Iváncsa;akkumulátorgyár;

2024-10-28 06:51:00 CET

Idén tavasz és nyár vége között a magyarországi akkumulátorgyárak közül a Samsung 234, az SK 350 fővel csökkentette a dolgozói létszámát, vagyis ennyi embert bocsátott el, vagy ennyi távozó kollégát nem pótolt – számolta ki az Opten adatai alapján a Telex. A portál szerint a két cég emellett több száz, de valószínűleg inkább több ezer, munkaerő-közvetítőn keresztül foglalkoztatott dolgozótól is megvált, róluk azonban nincsenek pontos adatok. A még építkező és a működést előkészítő CATL-be továbbra is veszik fel a dolgozókat.

A portál megkereste a két céget, hogy megtudja, pontosak-e a létszámcsökkenésről szóló számok, milyen munkakörökben szűntek meg munkaviszonyok, illetve történtek-e kirúgások, vagy csak bizonyos szerződéseket nem hosszabbítottak meg. A Samsung nem válaszolt, az SK a következőket írta:

„Munkavállalói összlétszámunkban 2024 egészét tekintve ideiglenes csökkenés regisztrálható, mivel tavasz óta a korábban kölcsönzött munkaerő egy részét nem vesszük igénybe, tömeges munkaerő-felvétel pedig jelenleg nincs. Ugyanakkor további jelentős elbocsátásokra vagy csoportos létszámleépítésre sem került sor nálunk. Emellett azon munkatársaink egy részét, akik korábban az SK On Hungary dolgozói voltak, jelenleg a komáromi SK Battery Manufacturingben alkalmazzuk.”

Utóbbinak a Telex szerint ellentmond, hogy az SK mindkét cégében, az On és a Battery elnevezésűben is jelentősen csökkent a dolgozói létszám. A portál megkérdezte erről Székely Tamást, az SK üzemeiben jelen lévő Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét, aki megerősítette a cég állításait, vagyis a fizikai dolgozók körében csoportos leépítésről a szakszervezet sem tud.

Kérdés, hogy a stagnáló vagy visszaeső kereslet mellett a cégek meddig tartják meg ezt a dolgozói állományt. Az SK azt írta:

„Az SK On Hungarynél az elektromosautó-ipar pillanatnyi lelassulására nem trendként, hanem egy ciklikus folyamat átmeneti szakaszaként tekintünk. Felelős nagyvállalatként minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy szakembereinket és munkatársi állományunkat megtartsuk. Ez kollégáinknak kiszámíthatóságot és biztonságot, vállalatunk számára stabil szakmai minőséget és a piaci változásokra reagálni képes, rugalmas növekedési potenciált jelent.”

Székely Tamás a Telexnek elmondta, ő is olyan jelzéseket kap az iparágból, hogy a cégek most alacsony kapacitáson működve kivárják, amíg újra több megrendelést kapnak az autógyáraktól. Kérdés viszont, hogy meddig hajlandóak erre, januárban ugyanis várhatóan jelentősen 10 százalék fölött emelik a minimálbért, ami miatt a valamivel magasabb bérszintet biztosító akkugyáraknak is fizetést kell majd emelniük.