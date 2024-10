- Csaknem hat év után lezárult a Bige László szolnoki gyára ügyében indult eljárás

eljárás;Bige László;Bige Holding Csoport;

Csaknem hat év után eredmény nélkül véget ért a Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. hulladékgazdálkodási és környezetkárosítási ügyében indított eljárás - közölte a csoport szolnoki gyára.

A hatóságok sorozatban indítottak vizsgálatot 2018 végétől Bige László milliárdos műtrágyakirály ellen. Bige cégét, a szolnoki Nitrogénműveket akkor ősszel szállta meg több száz rendőr és a katasztrófavédelem munkatársai. A rendőrség akkor azt közölte: a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoznak.

Az üzemet egy időre be is záratták a hatóságok, Bige pedig két napra őrizetbe került. Gyára aztán újraindulhatott, 2019 októberében pedig bíróság mondta ki, hogy jogtalanul zárták be az üzemet, ami Bigének állítása szerint több milliárd dollár kárt okozott. Bige László ellen 2020-ban emeltek vádat és vesztegetéssel vádolták meg.

Hétfői közleményükben azt írták, a hatóságok az elmúlt hat év alatt kihallgattak minden aktív és korábbi dolgozót. Öt dolgozót pedig meggyanúsítottak veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás bűntett, valamint foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség elkövetésével.

Hozzátették, a vállalat mindig szigorúan betartotta a szabályokat, ezért nem tartják meglepőnek, hogy "a rengeteg zaklatás, vegzálás és igazságtalan bántalmazás után volt és jelenlegi, teljes mértékben ártatlan alkalmazottai ellen megszűnt az eljárás."

Bige László ellen több büntetőeljárást is indítottak a hatóságok, de az Orbán-kormánnyal nem egyszer szembe szegülő, az ellenzéki miniszterelnök-jelöltént indult Márki-Zay Pétert a 2022-es parlamenti választáson anyagilag is támogató milliárdos vállalkozót idén februárban jogerősen felmentette a vesztegetés elfogadásának vádja alól a Debreceni Ítélőtábla.

Idén októberben pedig arról írtunk, hogy a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette a Bige Csoportot több mint tízmilliárd forintra megbírságoló GVH-határozatot is. A bíróság ítélete szerint évtizedes ügyben újra kell értékelni a bizonyítékokat, várhatóan jóval enyhébb lesz a büntetés.